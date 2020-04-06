УПЦ МП в Хмельницькому вирішила провести масове богослужіння, незважаючи на карантин. Фото і відео

У Хмельницькому Українська православна церква Московського патріархату вирішила провести масове богослужіння, незважаючи дію в країні карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Прихильники церкви погрожували активістам, які викликали поліцію і намагалися недопустити порушення введеного в Україні режиму. Відповідні кадри 6 березня були опубліковані в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

AllГолобуцькій / Telegram

Одному з активістів, який знімав на відео, як люди зібралися на богослужіння, погрожували розбити телефон і зламати велосипед.

AllГолобуцькій / Telegram

Раніше OBOZREVATEL дізнався, що богослужіння в храмах УПЦ МП на Благовіщення, яке християни східного обряду в 2020 році відсвяткують 7 квітня, будуть проводитися з урахуванням карантинних обмежень. Парафіяни зможуть бути присутніми в храмі в обмеженій кількості.

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