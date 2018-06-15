УПЦ МП дізналася, що хочуть створити замість автокефалії

В даний час в Стамбулі "є якісь ідеї щодо створення в Україні єпархії Константинопольського патріархату".

Таку думку в бліц-інтерв'юOBOZREVATELвисловивглава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, архієпископ Климент (Вечеря) .

"За інформацією, що надходить з Стамбула, розмови про автокефалію не йде, а є якісь ідеї щодо створення в Україні єпархії Константинопольського патріархату", - повідомив він.

Речник УПЦ МП додав: "Не коментуючи законність такої єпархії, скажу лише зі стовідсотковою впевненістю, що ті, хто могли б в ній опинитися, не матимуть і малої частки прав на самовизначення, якими сьогодні володіє наша церква".

"Життя покаже, що буде далі, але відбуватися все буде точно зовсім не так примітивно, як це зображають наші політики і Філарет", - запевнив архієпископ.

Як писавOBOZREVATEL, раніше патріарх Філарет заявив: дві найбільші лаври - Києво-Печерська і Почаївська - "не можуть належати російській церкві".