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УПЦ МП дізналася, що хочуть створити замість автокефалії

1.6тЧитати новину російською

В даний час в Стамбулі "є якісь ідеї щодо створення в Україні єпархії Константинопольського патріархату".

Таку думку в бліц-інтерв'юOBOZREVATELвисловивглава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, архієпископ Климент (Вечеря) .

"За інформацією, що надходить з Стамбула, розмови про автокефалію не йде, а є якісь ідеї щодо створення в Україні єпархії Константинопольського патріархату", - повідомив він.

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Речник УПЦ МП додав: "Не коментуючи законність такої єпархії, скажу лише зі стовідсотковою впевненістю, що ті, хто могли б в ній опинитися, не матимуть і малої частки прав на самовизначення, якими сьогодні володіє наша церква".

"Життя покаже, що буде далі, але відбуватися все буде точно зовсім не так примітивно, як це зображають наші політики і Філарет", - запевнив архієпископ.

Як писавOBOZREVATEL, раніше патріарх Філарет заявив: дві найбільші лаври - Києво-Печерська і Почаївська - "не можуть належати російській церкві".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Климент (Вечеря)
Місце
Україна
Об'єкти
УПЦ МПУПЦ КПєдина церква
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