УПЦ КП не існує: ПЦУ показала історичне відео

Помісна Православна церква України показала у мережі відео з собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

Відповідний фрагмент був викладений на Youtube-каналі ПЦУ. "Аудіо та відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", – сказано в коментарі.

Зокрема, на записі видно, що на помісному соборі було озвучено пропозицію проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об'єднання і приєднання до нової Православної церкви України. При цьому Філарет сказав: "Ну, давайте".

Ліквідація УПЦ КП Скріншот із відео

Усі учасники заходу підняли руки у знак згоди, крім одного священнослужителя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

Так, Філарет озвучив претензії на новий статус ПЦУ. "Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", – сказав він.

У відповідь на це у Православної церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

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