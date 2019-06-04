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/Суспільство

УПЦ КП не існує: ПЦУ показала історичне відео

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Помісна Православна церква України показала у мережі відео з собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

Відповідний фрагмент був викладений на Youtube-каналі ПЦУ. "Аудіо та відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", – сказано в коментарі.

Зокрема, на записі видно, що на помісному соборі було озвучено пропозицію проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об'єднання і приєднання до нової Православної церкви України. При цьому Філарет сказав: "Ну, давайте".

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Ліквідація УПЦ КП

Ліквідація УПЦ КП

Скріншот із відео

Усі учасники заходу підняли руки у знак згоди, крім одного священнослужителя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

Так, Філарет озвучив претензії на новий статус ПЦУ. "Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", – сказав він.

У відповідь на це у Православної церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

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Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
УПЦ КППЦУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Епифашка, пшел накуй под лавку! Филарет - это Патриарх Украины!
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Алексей Смирнов, Гундяй гебешный пшол на уй с Украины в мацковский улус .
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1
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Алексей Смирнов, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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1
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Апологетам русского мира нужно чтобы русские попы навечно остались в Украине, и Украина оставалась марионеткой России на вечные времена. Россия никогда не признает Украину как государство, пока она есть империей. Ведь с Украиной Московия стала Российской империей, а без нее гарантированный упадок и распад, рано, или поздно. Везде ихняя пропаганда, и Путин, говорят, что нет такого государства Украина, нет украинского народа, нет украинского языка. А если по ихнему все так, то и церкви автокефальной не может быть в Украине. А иначе рушится Российская империя, ведь Украине возвращается ее каноническое православие, отобранное Московией в неканонический способ, возвращается историческое наследство Руси. И все становится на свои места. Украина правонаследница Руси, а Россия бывший московский улус Золотой Орды. Украине Константинополь дает томос и автокефалию, а Россия остается без томоса и автокефалии, и без огромного потока денег с Украины. С обретением Украиной томоса и автокефалии, Россия теряет мнимое верховенство в православии над многими странами. Россия, конечно же против предоставления Константинополем томоса и автокефалии Украине, потому что Украину она считает своей территорией, из-за этого идет пятый год российско-украинская война. Россия, пока она существует, будет против Украины всегда, это для нее вопрос жизни и смерти...
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Коленваленко Лесь, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Євгенія Мороз, а война идёт какая: народная? священная? Или просто вялотекущая "гражданка", где на "передовой" гибнут реже, чем на дорогах, или на пляжах? А ты сюда ещё и религию приплела...
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Не признанная ни одной церковью в мире ПЦУ за что то ещё и голосует?
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Carpenter Oleg, Это от чеченской бутылки ,которая тебя вертит ватник как на карусели .Видимо от счастья такого, вскружилась твоя ватная башка и ты начал издавать из опы какие то дивние звуки .
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1
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Carpenter Oleg, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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