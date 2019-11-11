УПЦ КП ліквідують: заявлено про розблокування процесу

З 11 листопада 2019 року процедури з ліквідації Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) можуть бути відновлені.

"На сьогоднішній день законно, без порушення вимог ухвал судів, можна здійснювати процедуру ліквідації", – пояснив OBOZREVATEL провідний юрист компанії Moris Group Володимир Бабій, коментуючи рішення, ухвалене Апеляційним адміністративним судом Києва.

За словами юриста, "релігійна організація "Київська патріархія УПЦ КП" знаходиться в стані ліквідації" ще з 29 липня поточного року. "До 4 жовтня законодавчо був заявлений термін для звернення кредиторів", і далі повинна була розпочатися процедура ліквідації.

Процес ліквідації Київського патріархату розблоковано

Але вона була заблокована двома рішеннями судів 4 і 11 вересня, які містили "заборону ліквідаційній комісії здійснювати будь-які дії щодо майна цієї релігійної організації", – пояснив Бабій. У той же час, рішення Апеляційного адмінсуду розблокувало процес, і відтепер можна "законно, без порушення вимог рішень судів, здійснювати процедуру ліквідації", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада Апеляційний адміністративний суд в Києві скасував рішення Окружного суду про заборону ліквідаційній комісії здійснювати дії щодо майна Київської патріархії УПЦ КП.

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