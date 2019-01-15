''Упевнений на 100%'': священик ПЦУ спрогнозував майбутнє жителів Донбасу

Серед населення Донбасу все більше людей буде переходити в новостворену Православну церкву України, незважаючи на традиційно сильні позиції Московського патріархату в регіоні.

Про це розповів в ефірі ObozTV священик ПЦУ Андрій Гуль, коментуючи процес формування єдиної Української церкви.

"Запущено механізм – ми отримали свою автокефальну незалежну помісну церкву. Це вже незворотній процес. І на сході України, я впевнений на 100%, більшість перейде в єдину помісну православну церкву", – заявив він.

Священик розповів, що неодноразово, будучи на фронті, спілкувався не тільки з військовослужбовцями, а й з місцевим населенням.

"Там є громади, які були прихожанами Української церкви. Наприклад, Маріуполь – багато церков, мій однокурсник там служить. Значна кількість людей приходить. Війна показала, хто є хто, виявила виразки. До війни такого розділу не було, це питання не було на поверхні. Не треба говорити, що на сході всі промосковські або "не такі", - підкреслив він.

За словами Гуля, в ПЦУ "всіх треба приймати, тому що ми всі брати, всі українці, живемо на одній землі і цю землю любимо".

"Ми розуміємо, що роками і століттями велася пропаганда в плані того, що ми не повинні мати свою державу, не повинні мати свою церкву. Ми розуміємо, що якщо в одну точку весь час бити, то буде там і тріщина. Люди можуть свою думку змінити, але для цього потрібен час, тому що попередньо роками велася ця політика", – заявив священик.

Священик ПЦУ Андрій Гуль

Як повідомляв ObozTV, раніше священик ПЦУ Андрій Гуль розповів, як після створення помісної православної церкви в Україні буде вирішуватися питання переходу парафій Московського патріархату в нову юрисдикцію.

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