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"Упав - віджався": в Криму влаштували провокацію на День дітей

1.1тЧитати новину російською

В окупованому Севастополі в День захисту дітей на літній естраді Приморського бульвару провели "театралізоване тренування".

Як повідомляє Крим.Реалії, діти дитсадівського віку зображували російських військових десантників: співали, танцювали і показували сценки.

Видання відзначає, що багато номерів були на "військово-патріотичну тематику", а діти були в одязі, що імітує російську і радянську військову форму.

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В одному з номерів малюки зобразили на сцені тренування російських військових десантників. Деякі виконали пісні про мир.

Сцену естради з нагоди Дня захисту дітей прикрасили великим полотнищем в кольорах прапора країни-окупанта і повітряними кульками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через поїздку учнів Рішельєвського ліцею міста Одеси в анексований Крим.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
видеодіти
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Крым Андрей
Крым Андрей
То ли дело Порошенко бухой перед детками речи толкает - два слова по теме события и час про агрессию, кровавых оккупантов, остаточнэ прощавай, безвиз и ассоциацию.
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