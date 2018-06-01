"Упав - віджався": в Криму влаштували провокацію на День дітей

В окупованому Севастополі в День захисту дітей на літній естраді Приморського бульвару провели "театралізоване тренування".

Як повідомляє Крим.Реалії, діти дитсадівського віку зображували російських військових десантників: співали, танцювали і показували сценки.

Видання відзначає, що багато номерів були на "військово-патріотичну тематику", а діти були в одязі, що імітує російську і радянську військову форму.

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В одному з номерів малюки зобразили на сцені тренування російських військових десантників. Деякі виконали пісні про мир.

Сцену естради з нагоди Дня захисту дітей прикрасили великим полотнищем в кольорах прапора країни-окупанта і повітряними кульками.

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