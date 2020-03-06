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6 березня • оновлено в 04:14
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Унікальну вимираючу тварину зняли на відео в Україні

1.4т
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На Донеччині в регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик" помітили рідкісну тварину з Червоної книги – нірку європейську.

Відео з'явилося на YouTube-каналі парку. Даних тварин на території залишилося всього кілька особин. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

Європейська норка є дрібним хижаком. Вона харчується рибою, дрібними гризунами, жабами, ящірками та комахами. Раніше норка мешкала по всій Європі, тепер же ареал її поширення сильно скоротився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Боснії і Герцеговині виявили унікальну тварину.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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