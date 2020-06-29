Унікальному інклюзивному парку для дітей у Дніпрі виповнилося 2 роки, – Юрій Голик

Два роки тому у Дніпрі було відкрито інклюзивний парк відпочинку і розваг для дітей з особливими потребами та їхніх батьків. Парком можуть користуватися усі без винятку, але саме для дітей з особливими потребами він пропонує максимально комфортні умови, які ніде в Україні більше не надають. Юрій Голик, який під час облаштування парку був радником голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, на своїй сторінці у Facebook докладно розповідає про оснащення інклюзивного парку.

"На кожному вході до парку, а їх три, мнемосхема, інформація на якій продубльована шрифтом Брайля для людей зі слабким зором. Трав'яне покриття у парку двох типів: газонна трава, на якій можна і потрібно валятися і по якій можна бігати. Штучна трава, у місцях примикання парку до самого скверу", - розповідає Голик.

Усі доріжки в парку не мають прямих кутів, а зроблені "саме так, як по ним зручно ходити". Усі доріжки зроблені зі спеціальної тактильної плитки, що полегшує орієнтацію для дітей зі слабким зором.

Гойдалки у парку пристосовані для користування ними людей на візках. Є навіть гойдалки для дітей і батьків одночасно. На візках у парку зручно під'їхати до будь-якого об'єкту, включаючи столи з шаховими дошками.

Для дітей на візках у парку обладнана спеціальна багаторівнева пісочниця.

Особливу увагу приділено музичним розвагам: "Музичні інструменти. Барабан і піаніно у великому помаранчевому павільйоні. І окремий оркестр біля пісочниці. Батьки, якщо дитина вимагала від вас купити додому барабан, а ви переживали через музичні наслідки, тепер просто приводіть дитину у цей парк. Тут з музичними інструментами можна робити все".

"Купа скамійок усіх видів по всьому парку. Урни, ліхтарі і скамійки таких конфігурацій були використані вперше і розроблялися безпосередньо під нашу площадку. Ми намагалися зробити парк таким, щоб він став улюбленим парком всіх дітей", - пише Голик.

Нагадаємо, нещодавно виповнилося два роки ще одному соціально-культурному об'єкту Дніпра. Два роки тому була реконструйована і переобладнана діорама "Битва за Дніпро" у місцевому Історичному музеї.