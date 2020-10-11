Час від часу мене питають, як мені вдається виглядати молодше за свої роки. Це питання я задав багатьом людям, які виглядають молодшими за свої роки в тому числі Джаред уЛето і тренеру, "який в 50 років виглядає на 25".

Ось так виглядає мій перелік правил, як зберегти молодість і здоров'я:

Уникайте алкоголю. За рідкісним винятком, але в цілому алкоголь (як і інші речовини, що викликають звикання) послаблюють здоров'я і роблять людей візуально старше. Багато спіть. Під час сну ваше тіло відновлюється. Не можна відкладати сон на потім: недосипання в будні дні не повинно компенсуватися довгим сном у вихідні. Не переїдайте. Люди виглядають старше через надмірну вагу, і з цим пов'язані десятки хвороб. Зазвичай я їм двічі в день раз на шість годин або один раз в день, не перекушуючи. Їсти три рази в день і частіше - це просто (погана) звичка. Займайтеся спортом. Помірні, але регулярні вправи роблять людей здоровіше, і вони довше живуть. Особисто я трохи займаюся кардіо (ходьба / їзда на велосипеді / плавання на відкритому повітрі), але більше мені подобається тренуватися з невеликими вагами. Скоротіть стрес. Є розумові звички, які працюють і допомагають вірити в те, що все робиться на краще. Методи стоїків, такі як негативна візуалізація і байдужість до подій, теж працюють. Життя на природі полегшує все вищеперелічене. Не їжте м'ясо. Їсти морепродукти і рибу, спійману в дикій природі, корисно. Однак вирощене на фермах червоне м'ясо - це те, чого уникають більшість людей, які виглядають молодшими за свій вік. Я підозрюю, що нездоровий характер цього м'яса пов'язаний з тим, як вирощують і вбивають худобу (гормони росту, корм і т. д.). Живіть на самоті. Дивно, але всі молоді на вигляд чоловіка середнього віку, з якими я розмовляв, жили одні більшу частину свого життя. Це може бути результатом їх незалежності від моделей сну / їжі / поведінки іншої людини. Або, можливо, це просто кореляція, і люди, незалежні від нездорових соціальних норм, також незалежні і в своєму особистому житті.

Багатьом цим твердженням можна знайти наукові пояснення. Якщо ви вдвічі молодше, ніж я, то головний висновок звучить так - ніколи не пийте алкоголь.

Як тільки ви відмовитеся від алкоголю, ви перестанете заглушати свою інтуїцію, яка говорить, що добре для вас і погано. Ви самі розберетеся з усім, що вам потрібно знати, і не будете залежати від порад інших людей.