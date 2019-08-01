"Умудрилися заср*ти!" З'явилися нові фото заваленого сміттям Криму

У мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. Замість туристів на пляжах видніються величезні купи сміття.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крим" у своєму Twitter продемонструвала знімки з Беляуса. "Умудрилися заср*ти, свині балалаєчні", – йдеться в описі до зображень. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому місцеві жителі пишуть у коментарях, що "раніше чисто було". "Як же страшно за рідний Крим... У пустелю все перетворити?" – обурюються користувачі.

Безлад в Криму Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Безлад в Криму Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Не набагато краща ситуація під Євпаторією. Там на пляжах – засилля водоростей і медуз.

Беляус

Примудрилися засрать свині балалаєчні

"так етож ми росіяни ... адже Крим ... наш ... !!! (А раніше чисто було !!!" - коменти самих личаків pic.twitter.com/cJrD0t2iZ7 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 31, 2019

31 липня, Молочне під Євпаторією.

А кому воно заважає? pic.twitter.com/f968LK9rfp - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото порожніх пляжів анексованого Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочиваючих набагато більше.

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