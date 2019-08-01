"Умудрилися заср*ти!" З'явилися нові фото заваленого сміттям Криму

У мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. Замість туристів на пляжах видніються величезні купи сміття.
Так, блогер "RoksolanaToday&Крим" у своєму Twitter продемонструвала знімки з Беляуса. "Умудрилися заср*ти, свині балалаєчні", – йдеться в описі до зображень. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
При цьому місцеві жителі пишуть у коментарях, що "раніше чисто було". "Як же страшно за рідний Крим... У пустелю все перетворити?" – обурюються користувачі.
Безлад в Криму
Twitter "RoksolanaToday&Крим"
Безлад в Криму
Twitter "RoksolanaToday&Крим"
Не набагато краща ситуація під Євпаторією. Там на пляжах – засилля водоростей і медуз.
Беляус- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 31, 2019
Примудрилися засрать свині балалаєчні
"так етож ми росіяни ... адже Крим ... наш ... !!! (А раніше чисто було !!!" - коменти самих личаків pic.twitter.com/cJrD0t2iZ7
31 липня, Молочне під Євпаторією.- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 31, 2019
А кому воно заважає? pic.twitter.com/f968LK9rfp
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото порожніх пляжів анексованого Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочиваючих набагато більше.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".