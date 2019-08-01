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"Умудрилися заср*ти!" З'явилися нові фото заваленого сміттям Криму

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У мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. Замість туристів на пляжах видніються величезні купи сміття.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крим" у своєму Twitter продемонструвала знімки з Беляуса. "Умудрилися заср*ти, свині балалаєчні", – йдеться в описі до зображень. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому місцеві жителі пишуть у коментарях, що "раніше чисто було". "Як же страшно за рідний Крим... У пустелю все перетворити?" – обурюються користувачі.

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Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Безлад в Криму

Безлад в Криму

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Не набагато краща ситуація під Євпаторією. Там на пляжах – засилля водоростей і медуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото порожніх пляжів анексованого Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочиваючих набагато більше.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это по этому наверное с Украины туристов больше? Не патриотичные туристы какие то....деньги везут аХрессору, а не на свои курорты.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Смешно что для сайта источником информации стала сбушница Роксолана или американская радиостанции Крым реалии..
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Карпов Стас
Карпов Стас
Сейчас в Судаке, пляжи полные, наблюдаю 2-ю неделю. Мусора на пляжах меньше, чем до "аннексии"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Євгенія Мороз, о, Еугэния отвязалась, санитары недоглядели
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Карпов Стас, ВЫВСЬЕВРЕТЕ ,ИХТАМАНЕТУ ,СРАШКА ВПЕРДЕ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ ,Х*ЛО ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ ,МАЛЬЧИКИ РАСПЯТЫЕ ,СНЕГИРИ СКУШАННЫЕ .....PSХаааааааааааааааааааааа
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