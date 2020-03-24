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24 березня • оновлено в 18:55
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Фото лікарні на Луганщині для хворих COVID-19 шокували українців

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Лікарня в місті Рубіжне (Луганська область), яка визначена для прийому хворих на коронавірус COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані й не має достатньої кількості обладнання.

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Про це на сторінці у Facebook розповів журналіст Костянтин Реуцький. Він також показав фотографії з адміністративного корпусу медустанови.

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

"30 ліжко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ШВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять. Потрібне реанімаційне обладнання", – написав Реуцький.

Як зазначив він, ця установа "повинна витримати основний удар епідемії".

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Користувачів мережі шокував вигляд лікарні. "Трохи краще хліва для худоби", "Жесть", "Реалії нашого життя", – пишуть коментарі.

Деякі користувачі вказали на те, що на знімках – адміністративний корпус лікарні. В інфекційному відділенні, підготовленому для прийому пацієнтів із підозрою на коронавірус, умови трохи кращі, там був зроблений ремонт.

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19

facebook.com/reutski

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, українка Єлизавета Романчук, у якої запідозрили коронавірус COVID-19, детально розповіла про час, який провела в Олександрівській лікарні в Києві. Вона заявила, що лікар не підходив до неї два дні.

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Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Луганська і Луганської області Коронавірус
Місце
Україна Луганськ
Теги
хвороба фотографии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от в цю лікарню всіх хворих з кончи заспи
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это Цеевропа, если кто не знал...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
В России 99,99% людей на улицу в туалет ходят и дома дровами отапливают. СУГС, ёпста
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