Лікарня в місті Рубіжне (Луганська область), яка визначена для прийому хворих на коронавірус COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані й не має достатньої кількості обладнання.

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Про це на сторінці у Facebook розповів журналіст Костянтин Реуцький. Він також показав фотографії з адміністративного корпусу медустанови.

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

"30 ліжко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ШВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять. Потрібне реанімаційне обладнання", – написав Реуцький.

Як зазначив він, ця установа "повинна витримати основний удар епідемії".

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Користувачів мережі шокував вигляд лікарні. "Трохи краще хліва для худоби", "Жесть", "Реалії нашого життя", – пишуть коментарі.

Деякі користувачі вказали на те, що на знімках – адміністративний корпус лікарні. В інфекційному відділенні, підготовленому для прийому пацієнтів із підозрою на коронавірус, умови трохи кращі, там був зроблений ремонт.

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Лікарня в Рубіжному, яка повинна приймати хворих з COVID-19 facebook.com/reutski

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, українка Єлизавета Романчук, у якої запідозрили коронавірус COVID-19, детально розповіла про час, який провела в Олександрівській лікарні в Києві. Вона заявила, що лікар не підходив до неї два дні.

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