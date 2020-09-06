Умивати руки: ПЦУ пояснила походження популярного фразеологізму

У ПЦУ нагадали, що знамениту фразу "умиваю руки" вимовив Понтій Пілат, що засудив на розп'яття Ісуса Христа. Фото: ПЦУ / Facebook

Фраза "умиваю руки" належить римському правителеві Іудеї Понтію Пилату.

Як нагадала Православна церква України на своїй сторінці в Facebook, саме з євангельської оповіді про вчинок правителя цей вислів набув поширення у вжитку, коли той судив Господа Ісуса Христа, визнав Його безвинність, але засудив на розп’яття, як того вимагала юрба.

"Ось як описує ці події святий апостол та євангелист Матфей: "Пилат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав: не винний я в крові Праведника Цього; дивіться ви" (Мф. 27: 24 – 26)", – сказано в повідомленні.

У ПЦУ нагадали про значення фразеологізму "умивати руки" Фото: ПЦУ / Facebook

У ПЦУ нагадали, що на той час публічне демонстративне омивання рук було ознакою непричетності людини до якоїсь справи. А також існував стародавній звичай: у випадку знаходження мертвого тіла потрібно було здійснити омивання рук над жертвою, тим самим показавши, що серед присутніх немає винуватця цієї смерті.

Тож умивання рук – символічна дія, яка колись виконувалась на знак непричетності до певної справи. Сьогодні цей вислів не означає власне дію, а вживається в переносному значенні – ухилятися від відповідальності, оголосити про свою неучасть у певній справі.

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