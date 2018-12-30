В преддверии Нового Года принято рассуждать о чем-то приятном, строить планы на будущее и просчитывать варианты, которые могут привести к безусловному улучшению жизни.

Мы тоже решили включиться в этот поток и представить то, что надо бы сделать в ближайший год и годы для того, чтобы можно было спокойно передать Украину в руки новых поколений, которым плевать на совок и прочую дрянь, с ним связанную.

Мы люто поддерживаем решение об отмене ограничений на въезд мужского населения РФ в возрасте от 16 до 60 лет просто потому, что исповедуем принцип гендерного равенства и считаем такую меру сомнительной в своей основе. На самом деле, должен быть введен визовый режим самого жесткого вида и чтобы выдача виз формально осуществлялась МИД Украины, а по факту, решение принималось СБУ. Помнится, в виде исключений на въезд россиянам было указано: на похороны прямых родственников и подобные вещи.

Мы бы этот пункт, перетекающий в разрешении на визу, оптимизировали до простого и понятного положения. Автоматически виза может выдаваться лишь для сопровождения тела близкого родственника, которое вывозится в РФ в виде Груза-200. Остальные визы должны рассматриваться в режиме "скорее "нет", чем "да", и если россияне получат десяток виз в год, то это надо рассматривать как чрезмерный либерализм.

Следующий пункт программы должен быть очень взвешенным и продуманным. Так, в Черногории принято решение о депортации нескольких десятков сербских попов и монахов, которые были замечены в связях с неудачниками путчистами. То есть, не только у нас отследили связь церкви московского типа и спецслужб и что-то подсказывает, что коллеги из Черногории сработали не без информации наших спецслужб.

В этой связи, следует однозначно и быстро депортировать всех попов с российскими паспортами. И вообще, надо запустить механизм простой процедуры вывода из украинского гражданства лиц, имеющих второй и особенно – российский паспорт. Просто приравнять наличие такого паспорта к уже формализованному желанию выхода из гражданства Украины. Выполнение такого мероприятия настолько оздоровило бы атмосферу Украины, что это стало бы заметно практически сразу.

Кроме того, недавно Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ иностранными гражданами, которые хотят получить там политическое или другое убежище. Надо воспользоваться этим моментом и просто объявить государственную программу по репатриации "русскомирского" населения. За время совка к нам было завезено избыточное количество данной публики, которая так и не смогла привыкнуть к жизни на новом месте. Именно поэтому они тянут свою лапотную Московию в Украину, понимая, что изменения, идущие у нас, все более тягостны для них даже при наличии украинского паспорта.

Так что принимающая сторона уже объявила об упрощенной процедуре выдачи российского паспорта и Украине следует поступить по-европейски. Следует всячески поддержать эту публику в решении о выезде из Украины. Конечно, можно вытащить их за шкирку, посадить в "столыпин" и вывезти на границу "русского мира", но мы – европейская, цивилизованная страна, а потому – каждый такой желающий должен иметь возможность выехать насовсем из Украины.

Взамен паспорта и заявления о выходе из гражданства Украины, он может рассчитывать на самый большой бесплатный чемодан, уже оплаченный ЖД билет до любой точки в РФ и даже некоторую сумму подъемных, в американской валюте. Более того, пограничникам, которые последними увидят эту публику, следует строго приказать желать напоследок: "Живите долго и счастливо!". Но при этом – вносить пациентов в стоп-лист, который закрывает им возможность посещать Украину на срок 93 года, 6 месяцев и 7 дней.

Причем, глядя на то, как развивается ситуация вокруг РФ, следует принять еще одну превентивную меру, а именно – законодательно закрепить невозможность восстановления паспорта Украины теми, кто "утратил" паспорт Украины и получил паспорт РФ или фейковых республик. Тут должен действовать принцип: "умерла, так – умерла". Все те, кто рвал или сжигал паспорт Украины, должен понимать, что сделал необратимый выбор.

Закрывая именно эту часть темы, следует воспользоваться удачной конъюнктурой рынка, в частности – увеличением поставок пшеницы твердых сортов на экспорт. Известно, что Украина жестко потеснила РФ с рынка Египта, когда там забраковали крупную партию российской пшеницы. Такая ситуация вполне благоприятствует закупке партии нильских крокодилов, которых уже можно поместить в питомник и разводить для того, чтобы запустить в ров, заполненный водой, перед забором на границе с РФ. На пограничных столбах, кроме привычных надписей, можно повесить еще одну табличку "Обережно, знервовані і некормлені крокодили!". Кстати, предварительные работы, в этом направлении, начаты ровно 9 месяцев назад.

Пусть пока их количество увеличивается и когда придет время, уже не надо будет лихорадочно искать этих забавных зверушек. В самом деле, пограничники давно используют служебных собак, поэтому служебные крокодилы там приживутся не хуже.

Уходящий год принес нам новую реальность еще в одной очень важной сфере, история которой еще не изучена как следует. Мы это утверждаем со всею определенностью потому, что некоторые темы должны исследоваться четко определенным инструментом и по таким же четким методикам. В данном случае, речь идет об инструменте, называемом следственной группой, а методики изложены в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах Украины.

Речь идет о прямом и умышленном ущербе обороноспособности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Под следствие должна попасть не только известная старушка-путешественница, которая усиленно гробила армию на посту премьер-министра, но и когда встал вопрос о вооруженной агрессии против Украины, практически заблокировала ее применение для отпора.

Под изучение должны попасть действия высших должностных лиц Украины в результате которых Украина лишилась возможности заключать союзнические соглашения с нашими военными партнерами или военными блоками, а кроме того – лишилась возможности модернизировать армию, при постоянном ее сокращении. Должен быть изучен целый комплекс мероприятий, в результате которых было принято решение о запрете ведения разведывательной деятельности в отношении РФ, и это при том, что та наводнила Украину своими шпионами, как это случилось с бродячим Бобиком и блохами. Безусловно, на всех этих лицах лежит вина за то, что агрессор пришел к выводу, что развал силовых структур закончен и можно нападать, не опасаясь вмешательства извне. Кстати, Москву и сейчас трясет от любого факта военной помощи Украине. Они-то были уверены в том, что такой помощи не может быть в принципе, а тут бац – сотни снайперских комплексов, Джавелины, радары и прочее.

Новини Путин открыл огонь по своим

Слава Богу, из Конституции Украины вырезан злокачественный блок о внеблоковом и нейтральном статусе. К чему это привело – мы теперь видим своими глазами. Также мы видим, что куда более слабые, в военном плане, страны Балтии не стали объектом агрессии просто потому, что во время вступили в оборонительный Альянс.

Понятно, что мы движемся в том же направлении, хоть и с большим опозданием, но с куда более высокой скоростью. Однако изменение внеблокового статуса дает еще одну возможность, которая пока не реализована, и тем не менее, сама такая возможность превращает жителей Московии из "голубей мира" в то, чем они всегда были, есть и будут.

Речь, конечно же, идет о военных базах и даже не НАТО, а США.

Из Москвы не раз уже звучали угрозы о том, что в таком случае они нацелят ядерное оружие на Украину. Но тут возникает вопрос о том, а куда они сейчас направлены? Сам Путин дал ответ на этот вопрос в знаменитом фильме-интервью "Крымская говень", где он тем же ртом, которым говорит о мире, рассказал о приказе, отданным войскам о подготовке ядерного оружия для ударов по украинским войскам в Украине. Так что сомнений в том, куда оно все направлено – давно нет и эти угрозы уже бесполезны.

Новини Заслуги Путина перед Украиной

С другой стороны, надо понимать, что такое постоянная база США. Это ведь не только военный городок с аэродромом. На самом деле, это – целый комплекс сил, средств и мероприятий, который и обеспечивает функционирование и боеспособность базы. В любом случае, она имеет планы прикрытия от любых нападений, а кроме того, наличие базы говорит о том, что войска имеют определенную задачу в данной точке земного шара.

Проще говоря, база обязательно обеспечена мощной системой ПВО, связью, воздушным и космическим прикрытием. Где-то недалеко будет находиться "большой кулак", способный взаимодействовать с теми силами, которые расположены на базе.

Конвенция Монтре ограничивает в акватории Черного моря как тоннаж военного флота стран, не имеющих здесь береговой линии, так и время их непрерывного пребывания, и потому база ВМФ тут вряд ли сможет развернуться. С другой стороны, в бассейне Черного моря крупной военно-морской группировке просто негде развернуться и в случае чего, пара американских эсминцев класса Арли Бьорк, зашедшая в Черное Море, определенно решает любые задачи, которые могут быть возложены на флот.

Тем не менее, база сухопутных войск вполне может развернуться под Черниговом и/или Харьковом, а база ВВС – под Кривым Рогом или Уманью. И конечно же, где-то между Киевом и Днепром очень хорошо впишется третий европейский позиционный район ПРО США.

Эти мероприятия надо планировать уже сейчас и готовить бумаги по земле, потихоньку подтягивать коммуникации и инфраструктуру. Все предварительные мероприятия надо закончить как можно быстрее, чтобы потом все разворачивать быстро и без раскачки. Благо дело, Украина располагает парком тяжелых транспортных самолетов, которые могут быстро перебросить на место передовые отряды войск США, а остальное – подтянется по железной дороге и морем.

Пара-тройка дивизий войск США и пара авиабаз как раз хорошо вписались бы в наш ландшафт и это имело бы важное значение не только для Украины, но и в целом для НАТО, поскольку с оккупацией Беларуси Москва и так выходит к границам Польши, а потому – изменяет баланс сил в Европе. Поэтому, восстановление баланса таким путем, который описан выше, видится наиболее логичным из всех возможных.

И главное. Очень скоро надо будет консервировать и патрулировать лепрозорий после начала центробежных процессов на Московии, до которых осталось не так уж много времени. В общем это – пожелания на будущее, но пожелания вполне обоснованные и логичные и главное – исходящие из динамики процессов, происходящих в Европе прямо сейчас.