Улюблені речі з СРСР, які видають у людині "жебрака"
Улюблені речі з СРСР, які багато хто досі носить або зберігає вдома, видають у їхньому господарі типового радянського жебрака. Серед таких – трилітрові банки на антресолях, замотані синьою ізоляційною стрічкою капці, позолочені сервізи та чайний гриб.
Про це в своїй розповіді щодо життя в Союзі пише білоруський блогер Максим Міровіч. На його переконання, від подібного потрібно терміново позбавлятися, якщо в очах інших їх власник не хоче виглядати вбогим.
"Цікаво, що насправді людина може бути досить заможною, але з якоїсь причин (може, "ностальгія" мучить) продовжує користуватися цими речами. Чому так відбувається – для мене велика загадка. Чи то звичка, чи то ще щось", – підкреслив він.
Чайний гриб на столі в кухні
Блогер зазначає, що цю "страшну річ", яка з'явилася ще в СРСР, де-не-де продовжують використовувати і нині. Водночас радить терміново викинути "диво-зілля" разом із банкою і не лякати подібним своїх гостей.
"Одного разу я спробував це питво, але коли побачив, як воно утворюється, бажання його пити зникло – банка з чайним грибом виглядає вкрай огидно і нагадує чи то якусь лікарняну сечу, то чи мариновані млинці або якогось заспиртованого прибульця з Кунсткамери", – описує Міровіч.
Синій спортивний одяг та майки-алкоголічки
Деякі за старою звичкою продовжують носити вдома спортивний одяг синього кольору а-ля СРСР, хоча зараз трикотажні фабрики випускають багато красивішого, недорогого і зручного вбрання.
"Сюди ж можна віднести і розтягнуті майки-алкоголічки – в СРСР їх носили тому, що майка на бретельках була найдешевшою та айдоступнішою, і відтоді така стійко асоціюється з бідністю", – стверджує Міровіч, підкреслюючи, що у фільмах часів Перебудови радянських п’яниць показували саме в таких майках, які до того ж були розтягнутими і пожовклими.
Посуд із позолотою і в квіточки
На думку блогера, радянські сервізи з псевдозолотими смужками і малюнками в квіти зараз виглядають моторошно по-жебрацькому.
"Всі знають, що в СРСР їх купували просто для того, щоб заповнити шафи і, найімовірніше, під час переїзду на нову квартиру вам їх просто віддали батьки – "буде на перших порах, гроші заощадите!" – коментує він.
Речі, замотані синьою ізоляційною стрічкою
У СРСР, де всі роки існував перманентний товарний дефіцит, вважалося нормальним замотати ізоляційною стрічкою, наприклад, накладку кухонного ножа, яка відвалилася, або навіть капці. Однак зараз, вважає Мірович, коли кухонне начиння продається скрізь і коштує копійки, це "виглядає жахливо і каже багато невтішних речей про господаря".
Коробки з мотлохом та іржаві цвяхи в туалеті
Як зазначає блогер, у квартирах радянських панельних будинків є двостулкова шафка в туалеті, де багато хто досі зберігає мотлох із часів СРСР. Наприклад, іржаві цвяхи, шурупи, скріпки, напилки без ручок, шматки велосипедних камер, мотки колись вкраденого алюмінієвого дроту, дерев'яні котушки з-під ниток, винні пробки, металеві кульки загадкового походження і підшивку журналу "Наука і Життя" за 80-ті роки.
"Все це давно пора викинути, якщо не хочете виглядати в очах своїх гостей як жебрак. Та й загалом – краще один раз пошкодувати, що під рукою немає якогось шурупа і піти купити його в господарському магазині, ніж 30 років дивитися на цей іржавий мотлох", – радить Міровіч.
Трилітрові банки на антресолях
Аналогічної думки блогер і про зберігання в коморах скляних банок навіть незважаючи на те, що багато сімей зараз вже не займаються консервацією овочів і фруктів. Він переконаний, що від "тужливих рядів трилітрових балонів" потрібно позбавлятися, оскільки часто вони тільки займають зайве місце.
Сміття на балконі
"У СРСР було прийнято захаращувати балкон всякою нісенітницею, на кшталт рами від поламаного велосипеда "Орлятко", старих курток і поламаних лиж "Телехани". Якщо у вас досі зберігається цей мотлох – його потрібно винести на смітник, в наші дні дуже соромно мати захаращений балкон або лоджію", – резюмує Міровіч.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL робив добірку монет СРСР, які зараз коштують ціле багатство.
А також розповідав про, здавалося б, старі та непотрібні речі часів Радянського Союзу, на яких сьогодні можна непогано заробити.