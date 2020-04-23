Улюблені речі з СРСР, які багато хто досі носить або зберігає вдома, видають у їхньому господарі типового радянського жебрака. Серед таких – трилітрові банки на антресолях, замотані синьою ізоляційною стрічкою капці, позолочені сервізи та чайний гриб.

Про це в своїй розповіді щодо життя в Союзі пише білоруський блогер Максим Міровіч. На його переконання, від подібного потрібно терміново позбавлятися, якщо в очах інших їх власник не хоче виглядати вбогим.

"Цікаво, що насправді людина може бути досить заможною, але з якоїсь причин (може, "ностальгія" мучить) продовжує користуватися цими речами. Чому так відбувається – для мене велика загадка. Чи то звичка, чи то ще щось", – підкреслив він.

Чайний гриб

Чайний гриб на столі в кухні

Блогер зазначає, що цю "страшну річ", яка з'явилася ще в СРСР, де-не-де продовжують використовувати і нині. Водночас радить терміново викинути "диво-зілля" разом із банкою і не лякати подібним своїх гостей.

"Одного разу я спробував це питво, але коли побачив, як воно утворюється, бажання його пити зникло – банка з чайним грибом виглядає вкрай огидно і нагадує чи то якусь лікарняну сечу, то чи мариновані млинці або якогось заспиртованого прибульця з Кунсткамери", – описує Міровіч.

Синій спортивний одяг та майки-алкоголічки часів СРСР вже не в моді

Синій спортивний одяг та майки-алкоголічки

Деякі за старою звичкою продовжують носити вдома спортивний одяг синього кольору а-ля СРСР, хоча зараз трикотажні фабрики випускають багато красивішого, недорогого і зручного вбрання.

"Сюди ж можна віднести і розтягнуті майки-алкоголічки – в СРСР їх носили тому, що майка на бретельках була найдешевшою та айдоступнішою, і відтоді така стійко асоціюється з бідністю", – стверджує Міровіч, підкреслюючи, що у фільмах часів Перебудови радянських п’яниць показували саме в таких майках, які до того ж були розтягнутими і пожовклими.

Радянським сервізам із позолотою не місце на сучасному столі maxim-nm.livejournal.com

Посуд із позолотою і в квіточки

На думку блогера, радянські сервізи з псевдозолотими смужками і малюнками в квіти зараз виглядають моторошно по-жебрацькому.

"Всі знають, що в СРСР їх купували просто для того, щоб заповнити шафи і, найімовірніше, під час переїзду на нову квартиру вам їх просто віддали батьки – "буде на перших порах, гроші заощадите!" – коментує він.

Речі, замотані синьою ізоляційною стрічкою, виглядають жахливо

Речі, замотані синьою ізоляційною стрічкою

У СРСР, де всі роки існував перманентний товарний дефіцит, вважалося нормальним замотати ізоляційною стрічкою, наприклад, накладку кухонного ножа, яка відвалилася, або навіть капці. Однак зараз, вважає Мірович, коли кухонне начиння продається скрізь і коштує копійки, це "виглядає жахливо і каже багато невтішних речей про господаря".

Багато хто до цих пір зберігають удома іржаві цвяхи виробництва СРСР maxim-nm.livejournal.com

Коробки з мотлохом та іржаві цвяхи в туалеті

Як зазначає блогер, у квартирах радянських панельних будинків є двостулкова шафка в туалеті, де багато хто досі зберігає мотлох із часів СРСР. Наприклад, іржаві цвяхи, шурупи, скріпки, напилки без ручок, шматки велосипедних камер, мотки колись вкраденого алюмінієвого дроту, дерев'яні котушки з-під ниток, винні пробки, металеві кульки загадкового походження і підшивку журналу "Наука і Життя" за 80-ті роки.

"Все це давно пора викинути, якщо не хочете виглядати в очах своїх гостей як жебрак. Та й загалом – краще один раз пошкодувати, що під рукою немає якогось шурупа і піти купити його в господарському магазині, ніж 30 років дивитися на цей іржавий мотлох", – радить Міровіч.

Від "тужливих рядів трилітрових балонів" потрібно позбавлятися maxim-nm.livejournal.com

Трилітрові банки на антресолях

Аналогічної думки блогер і про зберігання в коморах скляних банок навіть незважаючи на те, що багато сімей зараз вже не займаються консервацією овочів і фруктів. Він переконаний, що від "тужливих рядів трилітрових балонів" потрібно позбавлятися, оскільки часто вони тільки займають зайве місце.

Типова картина сьогоднішніх "хрущовок" maxim-nm.livejournal.com

Сміття на балконі

"У СРСР було прийнято захаращувати балкон всякою нісенітницею, на кшталт рами від поламаного велосипеда "Орлятко", старих курток і поламаних лиж "Телехани". Якщо у вас досі зберігається цей мотлох – його потрібно винести на смітник, в наші дні дуже соромно мати захаращений балкон або лоджію", – резюмує Міровіч.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL робив добірку монет СРСР, які зараз коштують ціле багатство.

А також розповідав про, здавалося б, старі та непотрібні речі часів Радянського Союзу, на яких сьогодні можна непогано заробити.

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