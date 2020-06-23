Уляна Супрун заявила, що її намагалися залякати та опублікувала фото невідомих
Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що її намагалися залякати біля її будинку у Києві.
У Twitter вона опублікувала фото невідомих людей в позашляховику Mercedes. В одному з них вона помітила чоловіка, схожого на колишнього депутата (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Сьогодні біля мого будинку невідомий зухвало намагався мене сфотографувати і залякати. Він втік в автомобіль, в якому сидів чоловік, схожий на ексдепутата Костянтина Яринича", – написала Супрун.
Вона зазначила, що колишнього депутата "проштовхують на посаду" глави Національної служби здоров'я України.
Супрун разом з адвокатом готує заяву до поліції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 11 березня побили головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка. Він отримав забиття голови та рук.
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