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Уламки ракет і безпілотники: українцям закриють доступ до курортів під Одесою

1.9тЧитати матеріал російською

Збройні сили України (ЗСУ) проведуть випробувальні пуски нових ракет української розробки "Нептун" і "Вільха-М".

Масштабні навчання пройдуть з 12 по 14 червня на Державному випробувальному полігоні під Одесою, повідомляє прес-служба Татарбунарської районної державної адміністрації.

У зв'язку з цим, в зазначені дні буде обмежений доступ українців до прибережних районів неподалік курорту Лебедівка, зокрема на мис Калфа, мис "Льодовики", а також на прибережну косу, яка відокремлює Тузловські лимани, протяжністю 10 км.

ЗСУ проведуть випробувальні пуски ракет

ЗСУ проведуть випробувальні пуски ракет

Прес-служба Татарбунарської РДА

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Повідомляється, що в цьому районі можливе падіння уламків ракет і безпілотників, які можуть бути вибухонебезпечними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завершила випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Верба" і починає серійне виробництво.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
ЗСУ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Желаем вам нацисты всем подорваться, при старте ракет))) Вы это всегда прекрасно делаете уроды)))
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