"Укзалізніця" запустила перші поїзди: список доступних напрямків
З 1 червня компанія "Укзалізніця" частково відновила свою роботу.
Перший поїзд у понеділок вирушив зі столичного вокзалу по маршруту Київ-Костянтинівка. На даний момент українцям доступно близько 30 напрямків, йдеться на сайті УЗ.
Крім того, відновлено рух приміських поїздів. З 1 червня на маршрути вийшли 214 електричок.
У продажу доступні квитки на такі поїзди:
№721/722 і №726/725 Київ-Харків;
№763/764 і №105/106 Київ-Одеса;
№711/712 Київ-Костянтинівка;
№740/739 Київ-Кривий Ріг;
№8/7 Одеса-Харків;
№20/19 Лисичанськ-Київ;
№53/54 Дніпро-Одеса;
№63/64 Харків-Київ;
№791/792 Київ-Кременчук;
№81/82 Харків-Новоолексіївка;
№125/126 Київ-Костянтинівка;
№10/9 Київ-Маріуполь;
№37/38 і №738-737 Київ-Запоріжжя;
№116/115 Київ-Бердянськ;
№136/135 і №734/733 Київ-Покровськ;
№76/75 Кривій Ріг-Київ;
№102/101 і №766/765 Київ-Херсон;
№12/11 Київ-Новоолексіївка;
№79/80 Дніпро-Київ;
№779/780 Суми-Київ/Вінниця;
№782/781 Київ-Черкаси;
№786/785 Київ-Шостка;
№790/789 Київ-Кропивницький.
Також можна придбати квитки на потяги в західному напрямку:
№1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;
№7/8 та №749/750 Київ-Івано-Франківськ;
№29/30 Київ-Ужгород;
№98/97 Ковель-Київ;
№772/771 Хмельницький-Київ.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 1 червня, в Україні почався наступний етап ослаблення карантину.