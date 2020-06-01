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1 червня • оновлено в 07:38
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"Укзалізніця" запустила перші поїзди: список доступних напрямків

2.1т
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З 1 червня компанія "Укзалізніця" частково відновила свою роботу.

Перший поїзд у понеділок вирушив зі столичного вокзалу по маршруту Київ-Костянтинівка. На даний момент українцям доступно близько 30 напрямків, йдеться на сайті УЗ.

Крім того, відновлено рух приміських поїздів. З 1 червня на маршрути вийшли 214 електричок.

"Укзалізніця" запустила перші поїзди

"Укзалізніця" запустила перші поїзди

У продажу доступні квитки на такі поїзди:

  • №721/722 і №726/725 Київ-Харків;

  • №763/764 і №105/106 Київ-Одеса;

  • №711/712 Київ-Костянтинівка;

  • №740/739 Київ-Кривий Ріг;

  • №8/7 Одеса-Харків;

  • №20/19 Лисичанськ-Київ;

  • №53/54 Дніпро-Одеса;

  • №63/64 Харків-Київ;

  • №791/792 Київ-Кременчук;

  • №81/82 Харків-Новоолексіївка;

  • №125/126 Київ-Костянтинівка;

  • №10/9 Київ-Маріуполь;

  • №37/38 і №738-737 Київ-Запоріжжя;

  • №116/115 Київ-Бердянськ;

  • №136/135 і №734/733 Київ-Покровськ;

  • №76/75 Кривій Ріг-Київ;

  • №102/101 і №766/765 Київ-Херсон;

  • №12/11 Київ-Новоолексіївка;

  • №79/80 Дніпро-Київ;

  • №779/780 Суми-Київ/Вінниця;

  • №782/781 Київ-Черкаси;

  • №786/785 Київ-Шостка;

  • №790/789 Київ-Кропивницький.

Також можна придбати квитки на потяги в західному напрямку:

  • №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;

  • №7/8 та №749/750 Київ-Івано-Франківськ;

  • №29/30 Київ-Ужгород;

  • №98/97 Ковель-Київ;

  • №772/771 Хмельницький-Київ.

На сайті УЗ продають квитки з 26 травня

На сайті УЗ продають квитки з 26 травня

Скріншот

Квитки у напрямку Київ-Дніпро 1 червня

Квитки у напрямку Київ-Дніпро 1 червня

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 1 червня, в Україні почався наступний етап ослаблення карантину.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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