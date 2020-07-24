"Укрзалізниця" запустить ще пів сотні приміських поїздів: дати і напрямки

"Укрзалізниця" відновлює курсування ще 46 приміських поїздів на території обслуговування Львівської залізниці.

Перші з них вирушили у рейси в п'ятницю, 24 липня, інші поїдуть наступного тижня, повідомили на сайті підприємства.

Під час подорожей пасажири зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.

Розклад поїздів (uz.gov.ua)

Розклад поїздів (uz.gov.ua)

Розклад поїздів (uz.gov.ua)

Розклад поїздів (uz.gov.ua)

Раніше OBOZREVATEL писав, що чиновники "Укрзалізниці" вкрали десятки мільйонів на запчастинах із Росії.