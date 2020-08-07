"Укрзалізниця" запустить ще 14 приміських поїздів: дати і напрямки

"Укрзалізниця" відновлює курсування ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Як повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці", під час подорожей пасажири зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.

Зокрема, на Південній залізниці з 7 серпня відновлюють курсування такі щоденні приміські поїзди:

uz.gov.ua

На Одеській залізниці з 7 серпня відновлять курсування приміські поїзди:

uz.gov.ua

А з 10 серпня відновлять курсування такі щоденні поїзди:

uz.gov.ua

На Донецькій залізниці з 10 серпня відновлюють курсування наступні приміські поїзди:

uz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні "Укрзалізниця" відновила курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці.