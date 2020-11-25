"Укрзалізниця" відновить рух потягів і запустить нові на зимові свята. Перелік

Дар'я Дурова Суспільство 19:34, 25.11.2020 Оновлено: 19:48, 25.11.2020

Напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" вирішила відновити рух частини скасованих потягів, а також запустити додаткові.

На сайті компанії зазначається, що УЗ "активно готується до перевезень пасажирів" у святковий період.

"Робота здійснюється в кількох напрямах: призначаються потяги, подовжуються маршрути, збільшується періодичність курсування", – повідомила пресслужба.

В УЗ вказали, що цими потягами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних і різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород) / Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів і Хмельницький – Лисичанськ.

Зокрема, відновлюється рух таких потягів:

  • № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щодня зі столиці з 13 грудня, назад із 14 грудня;

  • № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород) / Рахів щодня з Одеси з 13 грудня, назад із 14 грудня;

  • № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня;

  • № 70/69 Маріуполь – Львів щодня з Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня;

  • № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ щодня з 13 грудня з Хмельницького, назад із 14 грудня;

  • № 357/358 Київ – Рахів щодня з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – із Рахова;

  • № 745/746 Київ – Славське щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Уже відновлено маршрут № 142 Львів – Бахмут та № 217/218 Київ – Рахів.

Список додаткових потягів:

  • № 168 Львів – Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020-го і 3 січня 2021 року;

  • № 198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, і 10 січня 2021-го;

  • № 768/767 Київ – Херсон, із Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021-го, із Херсона – 30, 31 грудня 2020-го, 4 і 11 січня 2021-го.

Додаткові рейси призначено таким потягам:

  • № 774 Київ – Шостка на 30 грудня 2020-го та 6 січня 2021-го;

  • № 782 Київ – Черкаси на 30 грудня 2020-го та 6 січня 2021 року.

Маршрут прямування продовжено для потяга № 779/780 Суми – Вінниця.

Із 13 грудня цього року щодня курсуватимуть потяги:

  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;

  • № 43 Івано-Франківськ – Київ;

  • № 45/46 Лисичанськ – Київ;

  • № 118/117 Чернівці – Київ.

Компанія нагадала, що квитки на ці потяги можна придбати в залізничних касах і онлайн.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України розкрила схему постачання на "Львівську залізницю" неякісних російських запчастин. Їх ввозили через тимчасово окуповані території Донбасу.

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