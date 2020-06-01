"Укрзалізниця" запустила поїзди далекого прямування і підняла ціни. Фото і відео

Юрій Сергієнко Суспільство 18:39, 1.06.2020 Оновлено: 19:01, 1.06.2020

У понеділок, 1 червня, "Укрзалізниця" відновила рух потягів далекого прямування.

Дістатися поки можна далеко не за всіма напрямками, при цьому відчутно зросла вартість квитків (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Згідно з розкладом Центрального вокзалу, поїзди почали курсувати в Кременчук, Кропивницький, Маріуполь, Бердянськ, Новоолексіївку, Суми, Покровськ, Херсон, Черкаси, Запоріжжя, Одесу, Кривий Ріг, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Дніпро, Хмельницький.

У пресслужбі "Укрзалізниці" уточнили, що відновлено рух 22 поїздів далекого прямування. 2 червня планується відновлення руху ще семи поїздів, 3 червня – одного, а 4 червня – ще п'яти.

На вході до залу у відвідувачів перевіряють температуру, є засоби для дезінфекції рук. Без необхідності в приміщення вокзалу не пускають. Щоб придбати квиток, до зали №4 потрібно зайти з окремого входу з вулиці.

Також відчутно зросли ціни на квитки.

"Раніше квиток (із Києва до Івано-Франківська) коштував 600 грн, а зараз 793. Це дуже дорого, ми не можемо собі цього дозволити", – розповіла студентка Анна.

Ще одна студентка Вікторія додала, що вартість квитка в Херсон була близько 150 грн, а зараз за нього доведеться заплатити 393.

Дівчата мають намір добиратися іншими видами транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня перший поїзд вирушив зі столичного вокзалу за маршрутом Київ-Костянтинівка. Наразі українцям доступно близько 30 напрямків. Також відновлено рух приміських поїздів. Із понеділка на маршрути вийшли 214 електричок.

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