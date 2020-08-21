"Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями. Список

Через погіршення епідемічної ситуації "Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями та змінила маршрут слідування деяких поїздів.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, з 24 серпня на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів – Чернівці,

№136/135 Чернівці – Одеса,

№7/8 Київ – Чернівці,

№117/118 Київ – Чернівці,

№98/97 Ковель – Київ,

№46/45 Ужгород – Лисичанськ,

№88/87 Ковель – Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв – Рівне,

№232/231 Генічеськ – Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів із та до Чернівців:

№8/7 Снятин – Київ (замість Чернівці – Київ),

№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці – Київ),

№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці – Одеса),

№702/701 Снятин – Львів (замість Чернівці – Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.