"Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями. Список
Через погіршення епідемічної ситуації "Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями та змінила маршрут слідування деяких поїздів.
Як повідомляється на офіційному сайті компанії, з 24 серпня на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.
Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
№702/701 Львів – Чернівці,
№136/135 Чернівці – Одеса,
№7/8 Київ – Чернівці,
№117/118 Київ – Чернівці,
№98/97 Ковель – Київ,
№46/45 Ужгород – Лисичанськ,
№88/87 Ковель – Новоолексіївка,
№122/121 Миколаїв – Рівне,
№232/231 Генічеськ – Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів із та до Чернівців:
№8/7 Снятин – Київ (замість Чернівці – Київ),
№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці – Київ),
№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці – Одеса),
№702/701 Снятин – Львів (замість Чернівці – Львів).
Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.
Как сообщал OBOZREVATEL, у Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.