"Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями. Список

У Коломиї, Острозі, Чернівцях та Радивилові можна буде робити лише висадку пасажирів. Facebook "Укрзалізниці"

Через погіршення епідемічної ситуації "Укрзалізниця" закрила продаж квитків за чотирма станціями та змінила маршрут слідування деяких поїздів.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, з 24 серпня на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів – Чернівці,

№136/135 Чернівці – Одеса,

№7/8 Київ – Чернівці,

№117/118 Київ – Чернівці,

№98/97 Ковель – Київ,

№46/45 Ужгород – Лисичанськ,

№88/87 Ковель – Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв – Рівне,

№232/231 Генічеськ – Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів із та до Чернівців:

№8/7 Снятин – Київ (замість Чернівці – Київ),

№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці – Київ),

№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці – Одеса),

№702/701 Снятин – Львів (замість Чернівці – Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.

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