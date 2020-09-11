"Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "червоних" зон: список

"Укрзалізниця" закриє продаж квитків на шести станціях в населених пунктах, віднесених до "червоної" карантинної зони через епідемію коронавірусу.

На своєму сайті компанія також оприлюднила список поїздів, які не зупинятимуться на них. Зміни почнуть діяти з опівночі 14 вересня.

Квитки не продаватимуть зі станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв – Рівне;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 779/780 Суми – Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ – Шостка;

№ 774/773 Київ – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів – Тячів;

№ 117/118 Київ – Чернівці.

У компанії уточнили, що до врегулювання ситуації поїзди проїжджатимуть вказані станції без посадки пасажирів.

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше години після його відправлення зі станції зазначеної в проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або через електронні канали зв'язку в особистому кабінеті користувача", – сказано в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування.

Всі зазначені станції розташовані в населених пунктах, які потрапили в "червону" зону.

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