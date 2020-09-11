"Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "червоних" зон: список

"Укрзалізниця" закриє продаж квитків на шести станціях в населених пунктах, віднесених до "червоної" карантинної зони через епідемію коронавірусу.
На своєму сайті компанія також оприлюднила список поїздів, які не зупинятимуться на них. Зміни почнуть діяти з опівночі 14 вересня.
Квитки не продаватимуть зі станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
№ 122/121 Миколаїв – Рівне;
№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 779/780 Суми – Київ, Вінниця;
№ 786/785 Київ – Шостка;
№ 774/773 Київ – Шостка;
№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
№ 98/97 Ковель – Київ;
№ 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;
№ 601/602 Львів – Тячів;
№ 117/118 Київ – Чернівці.
У компанії уточнили, що до врегулювання ситуації поїзди проїжджатимуть вказані станції без посадки пасажирів.
"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше години після його відправлення зі станції зазначеної в проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або через електронні канали зв'язку в особистому кабінеті користувача", – сказано в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування.
Всі зазначені станції розташовані в населених пунктах, які потрапили в "червону" зону.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!