"Укрзалізниця" закриє продаж квитків у декількох містах. Перелік

Дар'я Дурова Суспільство 19:11, 18.10.2020

З понеділка, 19 жовтня, "Укрзалізниця" закриє продажу квитків на дев'яти станціях через потрапляння частини українських регіонів у "червону" зону карантину.

Про це йдеться на сайті компанії. Так, з 00:01 понеділка припиниться продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка на такі потяги:

  • Станція Івано-Франківськ:

- № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

- № 7/8 Київ – Чернівці;

- № 15/16 Харків – Рахів;

- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

- № 136/135 Одеса – Чернівці;

- № 217/218 Київ – Рахів;

- № 702/701 Львів – Чернівці;

- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ.

  • Станція Дубно:

- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

- № 743/744 Дарниця – Львів.

  • Станція Здолбунів:

- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель – Київ;

- № 122/121 Миколаїв – Київ.

  • Станція Тернопіль:

- № 12/11 Львів – Одеса;

- № 21/22 Харків – Трускавець;

- № 41/42 Дніпро – Трускавець;

- № 49/50 Київ – Трускавець;

- № 81/82 Київ – Ужгород;

- № 86/85 Львів – Новоолексiівка;

- № 108/107 Одеса – Ужгород;

- № 110/109 Львів – Херсон;

- № 136/135 Одеса – Чернівці;

- № 715/716 Київ – Львів.

  • Станція Хмельницький:

- № 12/11 Львів – Одеса;

- № 21/22 Харків – Трускавець;

- № 41/42 Дніпро – Трускавець;

- № 49/50 Київ – Трускавець;

- № 81/82 Київ – Ужгород;

- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;

- № 108/107 Одеса – Ужгород;

- № 110/109 Львів – Херсон;

- № 118/117 Чернівці – Київ;

- № 136/135 Одеса – Чернівці;

- № 715/716 Київ – Львів;

- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

- № 772/771 Хмельницький – Київ.

  • Станція Славута-1:

- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель – Київ;

- № 122/121 Миколаїв – Київ.

  • Станція Волочиськ:

- № 108/107 Одеса – Ужгород;

- № 110/109 Львів – Херсон;

- № 136/135 Одеса – Чернівці.

  • Станція Дунаївці:

- № 118/117 Чернівці – Київ;

- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

  • Станція ім. Т.Шевченка:

- № 12/11 Київ – Новоолексіївка;

- № 41/42 Дніпро – Трускавець;

- № 72/71 Запоріжжя – Київ;

- НР 76/75 Кривий Ріг – Київ;

- НР 84/83 Маріуполь – Київ;

- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;

- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

- НР 102/101 Київ – Херсон;

- № 110/109 Львів – Херсон;

- НР 116/115 Київ – Бердянськ;

- № 122/121 Миколаїв – Київ;

- НР 136/135 Київ – Покровск;

- НР 732/731 Київ – Запоріжжя;

- НР 734/733 Київ – Покровск;

- НР 782/781 Черкаси – Київ.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", – йдеться в повідомленні.

При цьому в разі відмови пасажира від поїздки до відправлення потяга і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, УЗ обіцяє повернути повну вартість квитка.

Нагадаємо, через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях збільшила кількість населених пунктів у "червоній" зоні. Зі списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував два пілотних проєкти "Укрзалізниці". Йдеться про безконтактну оплату проїзду в приміському транспорті та чат-бот із розкладом руху поїздів.

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