"Укрзалізниця" виступила проти обмежень на пасажирські перевезення під час карантину

Обмеження роботи залізничного пасажирського транспорту в період карантину недоцільно як з точки зору захисту здоров'я, так і економічно.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Однак компанія дотримуватиметься усіх рішень уряду.

"З точки зору захисту громадського здоров'я та з точки зору економіки ми не бачимо в цьому сенсу. Ми максимально дбаємо про безпеку своїх пасажирів і співробітників за рахунок дотримання масочного режиму", – повідомив Перцовський.

За його словами, компанія буде відстоювати свою точку зору про недоцільність обмежень на всіх доступних їй майданчиках.

"З нашого боку навіть у потяги приміського сполучення були направлені провідники, які контролюють дотримання маскового режиму, на вокзалах здійснюється температурний скринінг", – зазначив представник "Укрзалізниці".

Він також підкреслив, що в порівнянні з альтернативою – безконтрольними маршрутками – ж / д транспорт є найбільш контрольованим.

За словами Перцовського, тільки в організації пасажирських перевезень дальнього сполучення задіяно близько 25 тисяч співробітників компанії, при цьому в разі скасування рейсів 70% витрат ляжуть "на плечі" перевізника.

"Але я хочу підкреслити, що "Укрзалізниця" повністю законослухняна компанія, і ми будемо дотримуватися всіх відповідних рішень уряду і регіональних епідкоміссій", – заявив він.

Нагадаємо, через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях збільшила кількість населених пунктів в "червоній" зоні. Зі списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 19 жовтня, "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на дев'яти станціях через потрапляння частини українських регіонів до "червоної" зони карантину.