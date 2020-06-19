"Укрзалізниця" відновила рух ще 50 електричок: названо дати та напрямки

Гліб Іванов Суспільство 17:23, 19.06.2020 Оновлено: 17:25, 19.06.2020

"Укрзалізниця" відновила рух ще 50 приміських поїздів. Наступного тижня почнуть курсувати приміські поїзди Південно-Західної та Південної залізниці.

Як повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю, 19 червня, зокрема, з 23 червня розпочинається курсування ще 27 приміських поїздів регіональної філії "Південно-Західна залізниця", з 24 червня – 23 поїзди "Південної залізниці".

На сьогодні територією України курсує 553 приміських потяги. З урахуванням вищезазначених їх кількість 24 червня становитиме 603.

Компанія закликала пасажирів у поїздах дотримуватися соціальної дистанції, надягати маску, в разі симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

Зазначається, що в разі ухвалення надалі відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій призначення приміських поїздів триватиме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Києві частково відновили рух міських електропоїздів. Електрички курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

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