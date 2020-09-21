"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зі станцій, що вийшли з "червоних" зон: список

Компанія відновила продаж квитків на 22 поїзди
Раніше з переліку станцій вони були недоступні, оскільки населені пункти відносилися до "червоної" зони карантину
Квитки доступні з понеділка, 21 вересня
"Укрзалізниця" з 21 вересня відновила продаж квитків на ряд поїздів зі станцій в населених пунктах, раніше віднесених до "червоної" карантинної зоні через епідемію коронавірусу.
Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На сайті компанії оприлюднили список поїздів, на які вже можна придбати квитки.
Відзначається, що відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка
№8/7 Чернівці - Київ
№12/11 Одеса - Львів
№15/16 Харків - Рахів
№21/22 Харків - Трускавець
№41/42 Дніпро - Трускавець
№43/44 Івано-Франківськ - Київ
№45/46 Ужгород - Лисичанськ
№49/50 Київ - Трускавець
№81/82 Київ - Ужгород
№86/85 Львів - Новоолексіївка
№98/97 Ковель - Київ
№108/107 Одеса - Ужгород
№110/109 Львів - Херсон
№118/117 Чернівці - Київ
№136/135 Одеса - Чернівці
№145/146 Київ - Ізмаїл
№217/218 Київ - Рахів
№702/701 Львів - Чернівці
№715/716 Київ - Львів
№743/744 Київ - Львів
№749/750 Київ - Івано-Франківськ "
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд, щоб зняти це на відео.