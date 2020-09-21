"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зі станцій, що вийшли з "червоних" зон: список

"Укрзалізниця" з 21 вересня відновила продаж квитків на ряд поїздів зі станцій в населених пунктах, раніше віднесених до "червоної" карантинної зоні через епідемію коронавірусу.

Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На сайті компанії оприлюднили список поїздів, на які вже можна придбати квитки.

Відзначається, що відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка

№8/7 Чернівці - Київ

№12/11 Одеса - Львів

№15/16 Харків - Рахів

№21/22 Харків - Трускавець

№41/42 Дніпро - Трускавець

№43/44 Івано-Франківськ - Київ

№45/46 Ужгород - Лисичанськ

№49/50 Київ - Трускавець

№81/82 Київ - Ужгород

№86/85 Львів - Новоолексіївка

№98/97 Ковель - Київ

№108/107 Одеса - Ужгород

№110/109 Львів - Херсон

№118/117 Чернівці - Київ

№136/135 Одеса - Чернівці

№145/146 Київ - Ізмаїл

№217/218 Київ - Рахів

№702/701 Львів - Чернівці

№715/716 Київ - Львів

№743/744 Київ - Львів

№749/750 Київ - Івано-Франківськ "

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд, щоб зняти це на відео.