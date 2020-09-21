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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зі станцій, що вийшли з "червоних" зон: список

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
7,4 т.

  • Компанія відновила продаж квитків на 22 поїзди

  • Раніше з переліку станцій вони були недоступні, оскільки населені пункти відносилися до "червоної" зони карантину

  • Квитки доступні з понеділка, 21 вересня

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків з ряду станцій. Джерело: zik.ua

"Укрзалізниця" з 21 вересня відновила продаж квитків на ряд поїздів зі станцій в населених пунктах, раніше віднесених до "червоної" карантинної зоні через епідемію коронавірусу.

Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На сайті компанії оприлюднили список поїздів, на які вже можна придбати квитки.

Відзначається, що відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка

  • №8/7 Чернівці - Київ

  • №12/11 Одеса - Львів

  • №15/16 Харків - Рахів

  • №21/22 Харків - Трускавець

  • №41/42 Дніпро - Трускавець

  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ

  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ

  • №49/50 Київ - Трускавець

  • №81/82 Київ - Ужгород

  • №86/85 Львів - Новоолексіївка

  • №98/97 Ковель - Київ

  • №108/107 Одеса - Ужгород

  • №110/109 Львів - Херсон

  • №118/117 Чернівці - Київ

  • №136/135 Одеса - Чернівці

  • №145/146 Київ - Ізмаїл

  • №217/218 Київ - Рахів

  • №702/701 Львів - Чернівці

  • №715/716 Київ - Львів

  • №743/744 Київ - Львів

  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ "

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд, щоб зняти це на відео.

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