"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків по Україні: названі перші напрямки

Ціни на залізничні перевезення не підніматимуть

Пасажирів пускатимуть у вагони виключно в захисних масках, а також перевірятимуть температуру

Квитки на них через залізничні каси можна буде придбати з 27 травня

З 1 червня по Україні курсуватимуть перші після карантину п'ять швидкісних поїздів "Інтерсіті +"

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних поїздів "Інтерсіті +". Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". Квитки через залізничні каси можна буде придбати з 27 травня, а до того часу тільки онлайн.

Так, продаж квитків відкрито на такі поїзди:

№721/722 Київ-Харків;

№726/725 Київ-Харків;

№763/764 Київ-Одеса;

№711/712 Київ-Костянтинівка;

№740/739 Київ-Кривий Ріг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Пасажири допускатимуться до поїздів винятково у захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час перевірки квитків.

Крім того, буде забезпечена санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

uz.gov.ua

Також цю інформацію підтвердив міністр інфраструктури України Владислав Криклій y Telegram, опублікувавши відповідне повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Перш за все вже заробив міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки в інші міста по всій Україні.

В Україні з 22 травня відновився рух міського громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не будуть відкривати.

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.

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