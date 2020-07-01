"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на курорти: названі дати і напрямки

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого прямування в напрямках морських курортів.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці". З 5 липня відновлять рух поїздів в Херсон, Бердянськ і Новоолексіївку.

Поїзд №375/376 Харків – Херсон курсуватиме щодня з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка відправиться зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня – через день.

Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка почне курсувати з Ковеля з 7 липня, через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щодня зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

У компанії відзначили, що квитки можна придбати через офіційний сайт і в залізничних касах.

Також в повідомленні сказано, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилена обробка постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту і пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні надіти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон.

З огляду на заходи безпеки пасажирам порекомендували якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово в поїзді не продаватимуть напої та солодощі.

"Укрзалізниця" пустить шість поїздів до морських курортів (Сайт "Укрзалізниці")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вперше після карантину запустила поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України. Їх всього шість.