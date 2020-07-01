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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на курорти: названі дати і напрямки

Суспільство
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'Укрзалізниця' відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого прямування

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого прямування.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого прямування в напрямках морських курортів.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці". З 5 липня відновлять рух поїздів в Херсон, Бердянськ і Новоолексіївку.

Поїзд №375/376 Харків – Херсон курсуватиме щодня з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка відправиться зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня – через день.

Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка почне курсувати з Ковеля з 7 липня, через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щодня зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

У компанії відзначили, що квитки можна придбати через офіційний сайт і в залізничних касах.

Також в повідомленні сказано, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилена обробка постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту і пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні надіти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон.

З огляду на заходи безпеки пасажирам порекомендували якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово в поїзді не продаватимуть напої та солодощі.

"Укрзалізниця" пустить шість поїздів до морських курортів

"Укрзалізниця" пустить шість поїздів до морських курортів (Сайт "Укрзалізниці")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вперше після карантину запустила поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України. Їх всього шість.

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