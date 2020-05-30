"Укрзалізниця" відновить роботу іще 6 потягів: на які напрямки продаються квитки

Дарина Дурова Суспільство 16:29, 30.05.2020 Оновлено: 17:31, 30.05.2020

"Укрзалізниця" в суботу, 30 травня, відкрила продаж квитків на ще 6 потягів далекого прямування, які відновлять роботу вже 4 червня.

Йдеться про маршрути до західної України. Про це повідомив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик, передає пресслужба компанії.

УЗ відкрила продажу квитків на 6 поїздів
Колаж

Купити квитки через офіційний сайт і в залізничних касах можна на такі потяги:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка (курсування через день, з Івано-Франківська – з 4 червня в парні числа, з Костянтинівки – з 5 червня в непарні);

  • №7/8 Київ – Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ (щодня, з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня);

  • №29/30 Київ – Ужгород (щодня, з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня);

  • №98/97 Ковель – Київ (через день, з Ковеля – з 3 червня в непарні дні, з Києва – з 4 червня у парні);

  • №772/771 Хмельницький – Київ (щодня з 4 червня).

При цьому постановою Кабміну №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у потягах.

"Укрзалізниця" наголосила, що пасажири допускатимуться у вагони виключно в захисних масках.

При перевірці квитків в "Інтерсіті" та при посадці в нічні потяги пасажирам вимірюватимуть температуру.

Крім того, буде гарантована санобробка вагонів перед і після кожного рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня "Укрзалізниця" почне відновлювати рух електричок в десяти областях України. Всього відновляться маршрути 214 приміських електричок.

З 1 червня також почнеться рух пасажирських потягів з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, у вагонах проводитимуть додаткове прибирання і заборонять продаж продуктів.

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