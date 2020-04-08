"Укрзалізниця" видала своїм співробітникам маски з паперових серветок: розгорівся скандал

Працівників локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщині забезпечили замість реальних засобів захисту в умовах пандемії саморобними "масками" з паперових рушників.

Відповідні фото надав OBOZREVATEL один із працівників. Зокрема, він розповів, що йому та колегам видали маски, зроблені за допомогою паперу та канцелярських гумок.

Крім того, за словами чоловіка, дезінфекція потягів також відбувається в досить підозрілій формі.

"Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати якийсь час після проведення процедур", – поскаржився співрозмовник.

Захист від таких "масок" – нульовий

Лікар-інфекціоніст Вадим Терешин зазначив, що сам по собі такий крок – знущання над людиною.

"Важко коментувати. Це просто знущання, я вважаю. Суть маски не в тому, щоб захистити здорового, а в тому, щоб не дати можливості заражати хворому. Тому людина з найменшими симптомами застуди зобов'язана носити маску", – підкреслив фахівець.

Реакція "Укрзалізниці"

Після появи цієї новини пресслужба "Укрзалізниці" раптом відзвітувала про забезпечення локомотивного депо "Кременчук" захисними масками. При цьому факт існування паперових масок вони все ж визнали.

"На початку дії карантину 12 і 13 березня регіональна філія "Південна залізниця" у зв'язку з дефіцитом захисних масок самостійно виготовила для працівників локомотивного депо "Кременчук" паперові маски. Однак уже з 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників" , – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада планує доставити в країну 50 млн масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ пояснили, що в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони не дадуть поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

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