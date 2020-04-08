Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Укрзалізниця" видала своїм співробітникам маски з паперових серветок: розгорівся скандал

77.7т
Читати матеріал російською

Працівників локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщині забезпечили замість реальних засобів захисту в умовах пандемії саморобними "масками" з паперових рушників.

Відповідні фото надав OBOZREVATEL один із працівників. Зокрема, він розповів, що йому та колегам видали маски, зроблені за допомогою паперу та канцелярських гумок.

"Укрзалізниця" видала співробітникам маски з паперових серветок

Крім того, за словами чоловіка, дезінфекція потягів також відбувається в досить підозрілій формі.

"Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати якийсь час після проведення процедур", – поскаржився співрозмовник.

"Укрзалізниця" видала співробітникам маски з паперових серветок

Захист від таких "масок" – нульовий

Лікар-інфекціоніст Вадим Терешин зазначив, що сам по собі такий крок – знущання над людиною.

"Важко коментувати. Це просто знущання, я вважаю. Суть маски не в тому, щоб захистити здорового, а в тому, щоб не дати можливості заражати хворому. Тому людина з найменшими симптомами застуди зобов'язана носити маску", – підкреслив фахівець.

Реакція "Укрзалізниці"

Після появи цієї новини пресслужба "Укрзалізниці" раптом відзвітувала про забезпечення локомотивного депо "Кременчук" захисними масками. При цьому факт існування паперових масок вони все ж визнали.

"На початку дії карантину 12 і 13 березня регіональна філія "Південна залізниця" у зв'язку з дефіцитом захисних масок самостійно виготовила для працівників локомотивного депо "Кременчук" паперові маски. Однак уже з 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників" , – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада планує доставити в країну 50 млн масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ пояснили, що в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони не дадуть поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
84
119
Смішно
70
Цікаво
55
Сумно
51
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вонючий укроскот В дупу ебу
Вонючий укроскот В дупу ебу
Ссано-жеванными тряпками пусть ипальники закрывают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Есть вполне рациональное объяснение произошедшего. Это не издевательство над пересичными, это знаменитый украинский талантизм! Про него ещё Яценюк говорил.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Всё правильно! Попользовались и можно ими свидомые дyпы подтирать. А как дyпу вытерли - потом опять на рота!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги