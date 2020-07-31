"Укрзалізниця" скасувала зупинки поїздів у деяких містах через карантин

"Укрзалізниця" з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі у зв'язку з посиленням карантину в деяких регіонах.

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Про це повідомляється на сайті компанії. Пасажирам, які придбали квитки у вказані міста, запропонують компенсацію повної вартості.

Обмеження діятиме для поїздів №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Список поїздів, яких торкнулися обмеження

"Пасажирам зазначених поїздів, які планували слідувати в або з Луцька і Тернополя, буде запропоновано повернення повної вартості квитків", – наголосили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 серпня в Україні набуває чинності постанова Кабінету міністрів від 22 липня, яка продовжує адаптивний карантин до 31 серпня.

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