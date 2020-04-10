Співробітникам ДЕПО "Кременчук" (Полтавська область) все-таки роздавали паперові маски, зроблені з серветок, і це було не тільки в перші дні після початку карантину в Україні.

OBOZREVATEL вдалося дістати нові фото, зроблені співробітниками цього підрозділу "Укрзалізниці". Там навіть зняли відео 22 березня й показали, як цього дня машиністу Максиму Москальцю та його помічнику видали в рейс паперову саморобну маску, одягнути яку потрібно за допомогою канцелярської резинки (щоб подивитися, поскрольте сторінку).

Маски із серветок у локомотивному ДЕПО "Кременчук"

У ролику він намагається одягнути таку маску на себе, але, природно, йому нічого не вдається.

Маски із серветок у локомотивному ДЕПО "Кременчук"

У відомстві водночас продовжують стверджувати, що 8 квітня ДЕПО "Кременчук" отримало 750 масок і 300 респіраторів, а також 46 літрів антисептика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Вадим Терешин зазначив, що сам собою такий крок керівництва "Укрзалізниці" – знущання над людиною.

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