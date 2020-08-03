"Укрзалізниця" оголосила про заборону зупинок в Тернополі та Луцьку: яких потягів стосується

Компанія "Укрзалізниця" офіційно оголосила про заборону зупинок пасажирських потягів у Тернополі та Луцьку. Таке обмеження пов’язане із потраплянням міст до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки через COVID-19.

Роз’яснення про новий порядок руху потягів з’явилося на сайті "Укрзалізниці". У ньому зазначається що заборона зупинок запроваджена на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Укразалізниця" з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки потягів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Так, вказане обмеження діятиме для потягів: №41/42 сполученням Дніпро – Трускавець, №98/97 Ковель – Київ, №88/87 Ковель – Новоолексіївка, №12/11 Одеса – Львів, №81/82 Київ – Ужгород, №49/50 Київ – Трускавець, №136/135 Чернівці – Одеса, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №715/716 Київ – Львів", – попередили пасажирів.

Зупинка на вказаних станціях буде поновлена лише після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам перерахованих потягів, які планували слідувати у або з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

"Нагадаємо, рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення ухвалюються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються "Укрзалізниці", – наголосили в компанії.

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