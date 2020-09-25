"Укрзалізниця" локально відновила і заборонила продаж квитків. Список станцій і потягів

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги по станціях Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга, але обмежила роботу в Тернополі.

Про це сказано в заяві на сайті УЗ, яку було опубліковано в п'ятницю, 25 вересня. Рішення було прийнято в зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в Україні.

Купити квитки до вказаних станцій і назад можна на поїзди, які прямуватимуть з 00:01 28 вересня:

№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 117/118 Київ – Чернівці

№ 122/121 Миколаїв – Рівне;

№ 136/135 Чернівці – Одеса,

№ 601/602 Львів – Тячів.

Тимчасово скасували посадку на станції Тернопіль, дозволена виключно висадка пасажирів. Також заборонено продавати квитки з цієї станції на поїзди:

№ 12/11 Одеса – Львів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці

№ 715/716 Київ – Львів.

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача", – відзначили в УЗ.

Як писав OBOZREVATEL, понеділка, 28 вересня, в Україні почне діяти нове карантинне зонування по регіонах. Відповідне рішення 24 вересня прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.