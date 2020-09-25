"Укрзалізниця" локально відновила і заборонила продаж квитків. Список станцій і потягів

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • Дозволено продавати квитки на потяги по станціях Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга

  • На станції Тернопіль заборонена посадка, дозволена тільки висадка

  • Також з цієї станції не продаватимуть квитки 10 поїздів

'Укрзалізниця' дозволила продавати квитки на потяги по станціях Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги по станціях Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга, але обмежила роботу в Тернополі.

Про це сказано в заяві на сайті УЗ, яку було опубліковано в п'ятницю, 25 вересня. Рішення було прийнято в зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в Україні.

Купити квитки до вказаних станцій і назад можна на поїзди, які прямуватимуть з 00:01 28 вересня:

  • № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

  • № 46/45 Ужгород – Лисичанськ;

  • № 81/82 Київ – Ужгород;

  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

  • № 98/97 Ковель – Київ;

  • № 108/107 Одеса – Ужгород;

  • № 117/118 Київ – Чернівці

  • № 122/121 Миколаїв – Рівне;

  • № 136/135 Чернівці – Одеса,

  • № 601/602 Львів – Тячів.

Тимчасово скасували посадку на станції Тернопіль, дозволена виключно висадка пасажирів. Також заборонено продавати квитки з цієї станції на поїзди:

  • № 12/11 Одеса – Львів;

  • № 21/22 Харків – Трускавець;

  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;

  • № 49/50 Київ – Трускавець;

  • № 81/82 Київ – Ужгород;

  • № 86/85 Львів – Новоолексіївка;

  • № 108/107 Одеса – Ужгород;

  • № 110/109 Львів – Херсон;

  • № 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці

  • № 715/716 Київ – Львів.

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача", – відзначили в УЗ.

Як писав OBOZREVATEL, понеділка, 28 вересня, в Україні почне діяти нове карантинне зонування по регіонах. Відповідне рішення 24 вересня прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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