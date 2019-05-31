"Укрзалізниця" і великий бізнес стали на крок ближче до підписання меморандуму

У Державній регуляторної службі були презентовані пропозиції "Укрзалізниці" по створенню нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення, розробка якої є одним з пунктів меморандуму про співпрацю між УЗ і великим бізнесом.

За словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, даний крок є позитивним сигналом з боку монополіста.

"Ми вітаємо такий крок назустріч бізнесу. Одним з пунктів Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та вантажовласниками, який зараз знаходиться на розгляді Наглядової ради "Укрзалізниці", якраз і було те, що ми разом із залізничниками і попрацюємо над проектом нового тарифного бюлетеня, який в нашій країні не оновлювався з радянських часів", – зазначив він.

Економічна правда

За словами Біленького, попереду непростий процес доопрацювання даної ініціативи.

"Тепер нам належить вже сідати експертними групами і дуже серйозно розбиратися. Це досить складний процес. Але ще раз підкреслюю: ця позиція має право на існування і ми готові приєднатися до її обговорення з тим, щоб на виході отримати якийсь документ", – зазначив Біленький.

За його словами, наступним кроком назустріч бізнесу має стати підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

"Тоді ми будемо розуміти, що до 1 квітня 2020 роки ми не стикнемося з якимись рухами з боку УЗ з приводу підвищення тарифів та інших заходів, які прямо впливають на витрати вантажовласників. За цей час ми могли б напрацювати детальну концепцію нового тарифного бюлетеня – і рухатися далі", – пояснив Біленький.

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