"Укрзалізниця" дозволила купувати квитки на потяг за три місяці до відправлення
З 1 червня в Україні можна буде придбати квитки на потяг за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як це було раніше.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. Він відзначив, що 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять потягів "Інфтерсіті+", а 27 травня – ще на дев'ять інших потягів. Вони почнуть курсувати з 1 червня – моменту чергового послаблення карантинних обмежень.
За словами міністра, коли і які рейси зможуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.
"Також, за нашої ініціативи, з 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так "Укрзалізниця" зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", – підкреслив Криклій.
Він також додав, що належні норми безпеки залишилися у пріоритеті. Мова йде і про масочний режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекцю вагонів до та після кожного рейсу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на дев'ять потягів далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня.
Також OBOZREVATEL публікував детальний матеріал про те, що українціскаржаться на те, що "Укрзалізниця" так і не повернула гроші за скасовані через карантин поїздки.