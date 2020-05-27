З 1 червня в Україні можна буде придбати квитки на потяг за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як це було раніше.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. Він відзначив, що 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять потягів "Інфтерсіті+", а 27 травня – ще на дев'ять інших потягів. Вони почнуть курсувати з 1 червня – моменту чергового послаблення карантинних обмежень.

За словами міністра, коли і які рейси зможуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

"Укрзалізниця" дозволила купувати квитки на потяг за три місяці до відправлення. Ілюстрація

"Також, за нашої ініціативи, з 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так "Укрзалізниця" зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", – підкреслив Криклій.

"Укрзалізниця" дозволила купувати квитки на потяг за три місяці до відправлення Facebook/Владислав Криклій

Він також додав, що належні норми безпеки залишилися у пріоритеті. Мова йде і про масочний режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекцю вагонів до та після кожного рейсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на дев'ять потягів далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Також OBOZREVATEL публікував детальний матеріал про те, що українціскаржаться на те, що "Укрзалізниця" так і не повернула гроші за скасовані через карантин поїздки.