В конце сентября 1979 года в мою школу пришел инструктор Киевской детской железной дороги Горбатюк Александр Борисович и предложил посещать кружок "Юный железнодорожник".

На протяжении первого полугодия мы изучали азы железнодорожного дела. Во время зимних каникул посещали учебные классы и в феврале 1980 года сдали экзамен. Тогда я получил первое в своей жизни удостоверение Юного железнодорожника Малой Юго-Западной железной дороги. Летом мы проходили практику проводниками, ДСП, операторами, ревизорами, путевыми обходчиками. А зимой снова в учебные классы. В 1982 году, успешно сдав экзамены, получил допуск к работе машиниста тепловоза. ТУ-2 021, ТУ-1 001. Машинист, ЛНП, старший смены. Учеба в техникуме. Начало работы. Монтер второго разряда Киевского энергоучастка. Сегодня многие не знают что это такое. Для них поясню, - так до 1988 года назывались дистанции электроснабжения. Повезло. Застал еще дедов, которые многому научили. Спасибо им.

Институт. Работа в Управлении ЮЗЖД. Первые электрификации Независимой Украины. Прекрасные руководители: Уманский Н.В., Проценко Н.Г., Зубец П.Г., Сухомлинов В.О., Шавловский Н.Н., начальник дороги Олейник Б.С. Действительно Великий начальник дороги. Интересная работа. Превратили дорогу из потребителя электроэнергии в поставщика. Многому учились на ходу.

Магистратура. Каргаманян А.А. Начальники дороги Слободян А.В., Кривопишин А.М. Спасибо им за науку. Каждый учил по-своему. Спасибо! Корниенко В.В. начальник ЦЭ. "Меня не интересует, сколько вы сэкономили киловатт, меня интересует, сколько вы сэкономили денег".

Укрзализныця. Козак В.В., Болоболин С.П. Опыт ЮЗЖД перенесли на все дороги. "Почетный железнодорожник". Почти миллиард гривен экономии на электроэнергии только за 2013 год. Планы на 2014-й большие.

Вдруг БАХ. Мы все коррупционеры. Причем обвинили нас те, на ком клейма негде ставить. Активное появление на железной дороге людей, которые видели железку из окна спального вагона. "Мы вас научим работать", "Мы успешные менеджеры", "Вы коррупционеры и воры", "Мы себя сделали в бизнесе и теперь пришли спасать Укрзализныцю". При этом причина переезда на более чем респектабельных авто с должностей с окладами в десять, двадцать тысяч долларов в УЗ на зарплату шесть, семь тысяч гривен вызывает много вопросов. Для меня сие загадка.

Создание Публичного акционерного общества. Всю подготовительную работу по созданию ПАТ, проделанную еще два года назад, эти чудо-менеджеры похоронили. Не понимая сути происходящих процессов, уничтожили то, что нарабатывалось годами. А чтобы себя показать, они еще заказывают уголовные дела. Естественно на поверку все оказывается мыльным пузырем. Но, как говорится "ложечки нашлись, а осадок-то остался".

А сколько пафоса. Даже объезд организовали. Правда, вместо обычной для железнодорожников формы они из салон-вагона выходят в бриджах. Но это так, ведь демократия, на Майдане кашу варили. Форма – то перегибы "злочинної влади", а мы так, демократично, у нас декомунизация. Хотя ничто человеческое нам не чуждо. Есть у нас фотка и в форме. Гламурненько. Но ПАТ организовывать надо. Не совсем вовремя, не очень-то подготовлено, но надо.

И опять потребовались специалисты. Все как обычно, рабочий день с 6:45, до 22-30. Сутками на телефоне. Все ок. Потом беда. Неизвестная. Страшная. Восемь месяцев. Врагам не пожелаешь. Как заново на свет родился. Три операции. Узнал о себе много нового и интересного. Все больше говорили те, кого вообще не знаешь. А они о тебе знают все. Родная железка не уволила, но…

Поляк, Голова Правления, улыбаясь "Вы с нами. Работу найдем. Мы тут, правда, вчера ночью уже назначили, но Вы не волнуйтесь. Поговорите с еще одним поляком. Он все знает". Но тот страшно занят. Очень занят. Шесть месяцев занят. Уже вроде и корпоративные права у него закончились, а он все занят. Департамент в первый день сладенько улыбался. Обещали все порешать. Пока не оформили документики. Подленько и гаденько, на пару с кадровиками.

Потом все, - пошел вон. Вещи из кабинета выкинули. Кабинет пустой. Сотрудникам департамента, со многими из которых, проработал более пятнадцати лет, запрет на общение с тобой. Для пущей убедительности распустили слушок, мол, сам себя похитил. Курорт себе организовал. А что, надо еще день простоять и ночь продержаться. Опытных специалистов гонят на пенсию. Они враги. Они мешают. Они не пропустят несертифицированную продукцию. Они не допустят левые договора. Количество "успешных менеджеров", пришедших спасать украинские железные дороги, бьет рекорды. Да и их зарплатам можно позавидовать.

"Стрелять не умеют, летать… тоже пока не умеют, но орлы". Классика Леонида Быкова. Но как же точно знаменитая цитата характеризует этих залетных. Надо срочно что-то делать. Будем учить без отрыва от производства. ЦТЕХ организовать обучение по общему курсу железных дорог руководителей департаментов и их заместителей. Кого? Это же элита железной дороги. Что им преподавать? ПТЭ? Как же они попали-то на железную дорогу? А все просто. "Европейский менеджмент" не стеснялся приторговывать должностями. Кто просто за деньги приходил, кого "бизнес поставил", а кто и просто "друг семьи".

Хорошая отмазка: "Меня бизнес поставил. Мне на всех плевать". А в информационном пространстве как вести с фронта: там задержали при получении взятки за заключение договора, там – за включение электроэнергии, там – за должность. И все – не железнодорожники. Все пришли "с коррупцией бороться".

Торговля должностями. О какой безопасности движения можно говорить, когда должности торгуются, как на базаре! Теперь, покупателям надо читать курс ОКЖД. Кто будет читать? Сюрреализм. Работникам с зарплатами по сто тысяч гривен лекции будут читать те, у кого зарплата и до десяти не дотягивает. Вроде бы раньше наоборот было?

Полный провал всех качественных и количественных показателей работы Укрзализныци. Как вдруг – УРА! У нас прибыль. Какая прибыль? Большая. Очень большая. Нам бонусы получить надо. Так для УЗ это плохо. Ша! Что УЗ плохо, то полякам хорошо. Не мешайте. Законы нарушаются, специалистов выживают, решения судов не выполняются, скатились до банального подлога документов. Итог – крушения, пожары, инциденты, глупость, тупость, грязь.

Где же Укрзализныця так нагрешила? За что железнодорожникам такое наказание? 37 лет, связанных с железной дорогой. Вроде бы много прошел, кое-что сделал. За все годы работы ни одного взыскания, только поощрения. Как все-таки меняется жизнь.

Страна, в которой я родился – сегодня не существует.

Роддом, в котором я родился – сегодня там ПАТ "Укрзализныця".

Детский садик, в который я ходил – сегодня там офисы.

Школа, в которой я учился – это сегодня лицей.

Пионерский лагерь, в котором я был летом – сегодня общежитие Налоговой Академии.

Техникум, в котором я учился – это сегодня колледж.

Институт, который я заканчивал – сегодня Академия.

На месте Киевской дистанции электроснабжения ЮЗЖД, в которой я начинал работать сегодня мусорная свалка.

У меня создается впечатление, что жизнь намеренно заметает следы.

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