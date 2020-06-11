"Укрзалізниці" вказали на порушення в електричці Київ-Ніжин: без масок у забитому вагоні

Тимур Григоренко Суспільство 13:26, 11.06.2020 Оновлено: 13:41, 11.06.2020

У мережі опублікували фото переповненої електрички Київ – Ніжин, де пасажири їхали з порушенням карантинних заходів.

Фото в Facebook виклала користувачка Лена Кобижзька, яка вказала, що працює оператором зв'язку в "Укрзалізниці".

"Полум'яний привіт від працівників залізниці. Не можна було залишити спецпотяг? Київ – Ніжин", – йдеться в повідомленні.

На знімку видно, що пасажирів у вагоні повно, при тому, що багато людей їдуть стоячи. Крім того деякі пасажири їдуть без маски на обличчі або спустили її на бороду.

Електричка Київ – Ніжин
Facebook\Лена Кобижзька

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 1 червня почала відновлювати рух електричок в десяти областях України. Відзначимо, що рух пасажирських поїздів повинні були почати з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Додамо, що 8 червня в Києві частково відновили рух міських електропоїздів.

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