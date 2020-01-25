"Укрусь" або "Русукра": Захарова принизила Україну через звинувачення в крадіжці історії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відповіла на звинувачення заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара в крадіжці Росією "історії України-Русі".

Відповідний коментар вона опублікувала в своєму Facebook, зазначивши, що Росія хоче "вбити клин у злочинне переписування історії".

"Що стосується "України-Русі", то хотілося б уточнити дати початку і закінчення існування цієї Малоросійської Гіпербореї. Пропоную МЗС України для зручності і ємності наступного разу використовувати для позначення цього міфологізму такі назви: Укрусь або Русукра", – написала Захарова.

Марія Захарова ФБ Марії Захарової

Також, як повідомляє "MK.ru", на ситуацію відреагував член Ради Федерації Франц Клінцевич, назвавши думки Боднара "неосвіченою русофобією", а його самого "неадекватним".

"Думаю, що з такими кадрами президенту України Володимиру Зеленському важко буде розраховувати на поліпшення відносин із Росією", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка пропагандистських онлайн-видань Росії також вибухнули спростуваннями заяви Боднара про крадіжку "історії України-Русі".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram