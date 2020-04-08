Українцям безкоштовно доставлять додому паски до Великодня: названі ціни і терміни замовлень

"Укрпошта" починаючи з понеділка, 13 квітня, почне безкоштовно доставляти освячені паски для українців у зв'язку з карантином через коронавірус.

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Послугу можна замовити на сайті компанії або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно. Маленька паска обійдеться в 30 грн, велика – у 50 грн.

Великдень на карантині. Ілюстрація

Листоноші або кур'єри будуть приносити паски додому з 13 до 17 квітня. Це залежить від дати замовлення й населеного пункту.

"Мав честь звернутися до предстоятелів ПЦУ митрополита Епіфанія і Української греко-католицької церкви Святослава за благословенням і освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, які дотримуються заходів карантину і проведуть Великдень вдома", – розповів у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, богослужіння в усіх храмах України всіх конфесій через COVID-19 найближчим часом будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і тих, хто забезпечує онлайн-трансляцію. У тому числі так буде і на Великдень, повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Юрій тандем.

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