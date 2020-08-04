"Укравтодор" назвав оновлену дорогу, на якій загинуло найбільше людей

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський протягом півроку загинули 44 людини.

Це є антирекордом серед оновлених трас, повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Відомство уточнило, що всього за вказаний період на дорогах сталося 72 394 ДТП, в яких загинули 1 482 особи. "Майже дві третини всіх ДТП в Україні (46 800 випадків) сталися з двох причин: порушення правил маневрування (травмовано 3 037 людей, 234 загинули) і перевищення безпечної швидкості (травмовано 5 090 чоловік, 729 загинули)", – йдеться в повідомленні.

"Своєрідний антирекорд показує дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський, де відремонтовані ділянки дороги викликають недоречну ейфорію у водіїв. Результат – сьогодні вже 44 людини загинуло", – додали в "Укравтодорі".

Також наголошується, що серед оновлених в 2020 році доріг: 125,5 км маршруту Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, понад 100 км дороги Н-30 Василівка – Бердянськ і 47,5 км дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі.

Facebook "Укравтодору"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 2019 року в Україні в ДТП загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти.