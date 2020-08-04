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"Укравтодор" назвав оновлену дорогу, на якій загинуло найбільше людей

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
6,2 т.
Названо оновлену дорогу, де загинуло найбільше людей

Названо оновлену дорогу, де загинуло найбільше людей. Фото segodnya.ua.

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський протягом півроку загинули 44 людини.

Це є антирекордом серед оновлених трас, повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Відомство уточнило, що всього за вказаний період на дорогах сталося 72 394 ДТП, в яких загинули 1 482 особи. "Майже дві третини всіх ДТП в Україні (46 800 випадків) сталися з двох причин: порушення правил маневрування (травмовано 3 037 людей, 234 загинули) і перевищення безпечної швидкості (травмовано 5 090 чоловік, 729 загинули)", – йдеться в повідомленні.

"Своєрідний антирекорд показує дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський, де відремонтовані ділянки дороги викликають недоречну ейфорію у водіїв. Результат – сьогодні вже 44 людини загинуло", – додали в "Укравтодорі".

Також наголошується, що серед оновлених в 2020 році доріг: 125,5 км маршруту Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, понад 100 км дороги Н-30 Василівка – Бердянськ і 47,5 км дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі.

Facebook "Укравтодору"

Facebook "Укравтодору"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 2019 року в Україні в ДТП загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти.

УкраїнаДороги в УкраїніУкравтодор
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