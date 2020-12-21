Укравтодор і ЄБРР підписали найбільшу за останні 10 років угоду щодо 450 млн євро на розвиток доріг в Україні, – Кубраков

У 2021 році за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку відбудеться ремонт траси Київ – Одеса і будівництво північного обходу окружної дороги навколо Львова.

Угода передбачає фінансування у розмірі 450 млн євро і є найбільшим за період співпраці Укравтодору та ЄБРР на протязі останніх 10 років, заявив глава Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

"Фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншей – два з них сумою 290 млн євро будуть використані для реконструкції 275 км автодороги M-05 Київ – Одеса, третій – 160 млн євро для фінансування будівництва 24-кілометрового північного ділянки кільцевої об'їзної дороги навколо Львова", – повідомив Кубрак.

Також з коштів ЄБРР буде профінансована стратегічна оцінка дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг для того, щоб визначити найбільш небезпечні ділянки і вжити заходів безпеки. Частина коштів піде на впровадження систем управління впливу важкого транспорту.

Підписання цієї угоди, за словами Кубракова, допоможе Укравтодору продовжити практику мінімізації корупційних ризиків.

"Завдяки цій угоді Укравтодор стане першою державною інституцією в Україні, яка втілила рекомендації ЄБРР щодо попередження корупції. Антикорупційні заходи – це не просто "аналітична робота", але постійна участь експертів і представників ЄБРР в ключових процесах Укравтодору. Завдяки цьому ми посилимо внутрішній контроль і попередимо ризики зловживань", – сказав Кубраков.

Проєкт з ЄБРР щодо протидії корупції в Укравтодорі ініціювали ще на початку цього року.

"Зі старту "Великого будівництва" ми розуміли, що рекордне фінансування створює рекордні спокуси для зловживань. Багато речей ми змогли виправити вже цього року – створили додатковий контроль при відборі підрядників, прийнятті та оплаті виконаних робіт, впровадили незалежний технагляд. Цього мало – галузі потрібні системні механізми, і участь міжнародних експертів у їх побудові має надзвичайне значення", – зазначив голова Укравтодору.

Він також нагадав, що ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов'язання по наданню майже 14,5 млрд євро в рамках 486 проєктів по всій країні.

Як і Всесвітній банк, ЄБРР розглядає інвестиції в інфраструктуру в якості одного з найбільш ефективних засобів для подолання коронакризи.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор представив план мегапроєктів до 2025 року, серед яких будівництво мостів у Запоріжжі та Кременчуці, Київській обхідний дорозі і дорозі в Одеський порт, будівництво 2 900 км цементобетонних доріг, реконструкція прикордонних доріг і пунктів пропуску та інші.