Укравтодор і ЄБРР підписали найбільшу за останні 10 років угоду щодо 450 млн євро на розвиток доріг в Україні, – Кубраков

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Укравтодор і ЄБРР підписали найбільшу за останні 10 років угоду щодо 450 млн євро на розвиток доріг в Україні, – Кубраков

У 2021 році за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку відбудеться ремонт траси Київ – Одеса і будівництво північного обходу окружної дороги навколо Львова.

Угода передбачає фінансування у розмірі 450 млн євро і є найбільшим за період співпраці Укравтодору та ЄБРР на протязі останніх 10 років, заявив глава Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

"Фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншей – два з них сумою 290 млн євро будуть використані для реконструкції 275 км автодороги M-05 Київ – Одеса, третій – 160 млн євро для фінансування будівництва 24-кілометрового північного ділянки кільцевої об'їзної дороги навколо Львова", – повідомив Кубрак.

Також з коштів ЄБРР буде профінансована стратегічна оцінка дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг для того, щоб визначити найбільш небезпечні ділянки і вжити заходів безпеки. Частина коштів піде на впровадження систем управління впливу важкого транспорту.

Укравтодор і ЄБРР підписали найбільшу за останні 10 років угоду щодо 450 млн євро на розвиток доріг в Україні, – Кубраков

Підписання цієї угоди, за словами Кубракова, допоможе Укравтодору продовжити практику мінімізації корупційних ризиків.

"Завдяки цій угоді Укравтодор стане першою державною інституцією в Україні, яка втілила рекомендації ЄБРР щодо попередження корупції. Антикорупційні заходи – це не просто "аналітична робота", але постійна участь експертів і представників ЄБРР в ключових процесах Укравтодору. Завдяки цьому ми посилимо внутрішній контроль і попередимо ризики зловживань", – сказав Кубраков.

Проєкт з ЄБРР щодо протидії корупції в Укравтодорі ініціювали ще на початку цього року.

"Зі старту "Великого будівництва" ми розуміли, що рекордне фінансування створює рекордні спокуси для зловживань. Багато речей ми змогли виправити вже цього року – створили додатковий контроль при відборі підрядників, прийнятті та оплаті виконаних робіт, впровадили незалежний технагляд. Цього мало – галузі потрібні системні механізми, і участь міжнародних експертів у їх побудові має надзвичайне значення", – зазначив голова Укравтодору.

Він також нагадав, що ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов'язання по наданню майже 14,5 млрд євро в рамках 486 проєктів по всій країні.

Як і Всесвітній банк, ЄБРР розглядає інвестиції в інфраструктуру в якості одного з найбільш ефективних засобів для подолання коронакризи.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор представив план мегапроєктів до 2025 року, серед яких будівництво мостів у Запоріжжі та Кременчуці, Київській обхідний дорозі і дорозі в Одеський порт, будівництво 2 900 км цементобетонних доріг, реконструкція прикордонних доріг і пунктів пропуску та інші.

Україна